Під час обговорення майбутнього членства України в ЄС за столом переговорів відчувався "політичний консенсус". Про це на пресконференції заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Членство в Євросоюзі

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна надіслала Євросоюзу ключовий сигнал, коли запевнила, що виконає сім рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство.

"Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно, прозоро, не буде висунуто якихось додаткових вимог", – додав дипломат.

Український міністр наголосив, що Київ розраховує на рішення про початок переговорів про вступ до кінця цього року.

Водночас верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель підкреслив, що членство в ЄС для України стане найсильнішим зобов'язанням у сфері безпеки.

Відповідаючи на запитання журналістів про внутрішні реформи ЄС, Кулеба заявив, що вони не повинні стати інструментом для гальмування набуття членства новими країнами. Він впевнений, що в ЄС усвідомлюють, що реформи повинні мати часові рамки.

Міністр закордонних справ України заперечив, що його країні пропонували "другосортне членство в ЄС".

"Нам ніякі пропозиції не робилися, але можу зафіксувати, що Україна є першосортною державою, тому нічого, окрім першосортного членства нас не влаштовує", – наголосив Кулеба.

Жозеп Боррель своєю чергою додав, що в ЄС не існує членства "наполовину".

5 мільярдів євро і підготовка пілотів

Жозеп Боррель повідомив, що під час зустрічі міністри обговорили багаторічний пакет для Європейського фонду миру, який становитиме до 5 мільярдів євро на рік. Цю суму запропонував Боррель ще влітку, втім Європейська рада має остаточно ухвалити цю пропозицію.

Я сподіваюсь, що ми зможемо досягти угоди до кінця року. Коли ми досягнемо згоди, держави-члени мають домовитися про голосування і перегляд Багаторічної фінансової програми,

– сказав дипломат.

Також він наголосив, що Євросоюз продовжує тренувати українських солдатів. За словами Борреля, ЄС хоче завершити підготовку 40 тисяч воєнних разом із пілотами до кінця року.

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12-ий пакет санкцій та передача заморожених активів

Очільник МЗС України зазначив, що українська сторона закликала ЄС розпочати роботу над 12 пакетом санкцій. За словами міністра, нові санкції мають торкнутися оборонної та ядерної індустрії Росії.

Крім того, міністри обговорили й тему заморожених російських активів. Наразі в Євросоюзі шукають правове рішення, яке дозволить створити механізм передачі цих грошей Україні.

Передача російських активів полегшить життя всім – Україні, яка отримає додатковий ресурс, і Євросоюзу, який полегшить фінансовий тягар, що несе європейська сторона. Всі погоджуються, що Росія має заплатити,

– заявив Кулеба.

ЄС продовжуватиме підтримку України

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що під час дводенного візиту в Україну він побачив на власні очі, як живуть українці під час "жорстокої, путінської агресії". За його словами, Євросоюз не зупинить свою підтримку Україні на тлі повномасштабної війни.

Дипломат розповів, що одразу після того, як він покинув Одесу, окупанти вкотре атакували Одещину безпілотниками.

Нас не залякають ні ваші дрони, ні ракети. Наша рішучість підтримувати боротьбу за свободу і незалежність України непохитна,

– наголосив Боррель.

Дмитро Кулеба зазначив, що підтримка України на Заході не ослабла. І доказом цього, зокрема, є сьогоднішня зустріч європейських міністрів.

Найбільше очікування Путіна полягає саме в тому, що Захід і світ втомляться стояти на боці України у цій війні,

– сказав очільник МЗС України.

Український дипломат зауважив, що росіяни витрачають величезні ресурси, аби послабити світову підтримку України. "Але ми не повинні їм підігравати", – додав він.