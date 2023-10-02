Анналена Бербок сказала про це 2 жовтня, перебуваючи з візитом в Україні. Відомо, що вона приїхала на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить в Україні.

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Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС,

– заявила посадовиця.

За її словами, друзі та партнери з Європи підтримуватимуть Україну на цьому шляху, адже наша держава проводить реформи під час війни, яку почала Росія.

"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", – зазначила Бербок.

Зверніть увагу! 2 жовтня у Києві скликали зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Це перша в історії зустріч глав МЗС ЄС, яка відбулась за межами Європейського Союзу. Дмитро Кулеба відзначив, що зустріч організували вперше поза нинішніми кордонами ЄС, та в майбутніх межах. Він подякував ЄС та особисто Жозепу Боррелю за підтримку України.

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