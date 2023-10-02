Анналена Бербок сказала про це 2 жовтня, перебуваючи з візитом в Україні. Відомо, що вона приїхала на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить в Україні.
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Що відомо про заяву глави МЗС Німеччини про вступ України в ЄС
Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС,
– заявила посадовиця.
За її словами, друзі та партнери з Європи підтримуватимуть Україну на цьому шляху, адже наша держава проводить реформи під час війни, яку почала Росія.
"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", – зазначила Бербок.
Зауважте 2030 рік – реалістичний термін, – пані посол ЄС про вступ України до союзу
Вступ України в ЄС: коротко
- Україна перебуває на шляху до Європейського Союзу. Зокрема, нашій країні разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС дали 7 критеріїв, які Київ має виконати перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу.
- Наприкінці вересня 2023 року український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна націлена на повноцінне членство в ЄС і не погодиться на другорядний статус у взаємодії з країнами-членами.
- Окрім того, у вересні віцепрем'єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна виконала рекомендації щодо судочинства та законів про медіа, а також виконала завдання про організацію конкурсу в Конституційний суд за участю міжнародних експертів, окрім того, ухвалила низку системних законів щодо антиолігархічного процесу.