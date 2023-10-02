Сьогодні, 2 жовтня, в Києві відбувається історичне засідання Європейської Ради. Міністри закордонних справ вперше проводять зустріч за межами кордонів ЄС, аби продемонструвати підтримку для України. Подробиці передає кореспондентка 24 каналу.

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Що на порядку денному?

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав європейських колег у Києві й подякував їм за підтримку.

Це історична подія, тому що вперше в історії Рада міністрів закордонних справ збирається за межами своїх нинішніх кордонів Європейського Союзу, але в межах майбутніх кордонів Європейського Союзу, і це саме по собі є посланням про підтримку, і я дуже задоволений підтримкою, яку Європейський Союз надає Україні,

– сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель зазначив, що сьогодні європейські міністри прибули до Києва аби продемонструвати підтримку і прихильність Європейського союзу. На порядку денному будуть питання продовження підтримки України, мирна формула Зеленського та шлях євроінтеграції.

Втім, це неформальне засідання, а отже фінальні рішення будуть прийняті пізніше.

Це саме той мозковий штурм, який ми повинні провести серед нас і разом з вами, щоб поглянути на ситуацію війни проти України, на те, як Європейський Союз підтримує Україну, і як ми будемо продовжувати робити це далі,

– заявив Жозеп Боррель.

Більше зброї для України

В.о. міністра закордонних справ у Нідерландах Ганке Брюїнс Слот заявила, що українські військові потребують більше якісної зброї. "Ми працюємо разом з багатьма країнами щодо F-16. Дуже важливо, щоб солдати України мали хорошу амуніцію та зброю, щоб воювати за народ України, але також воювати за свободу Європи", – сказала вона.

Також Ганке Брюїнс Слот закликала притягнути росіян до відповідальності за скоєння воєнних злочинів.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав лідерів об'єднати зусилля для протистояння не лише війни в Україні, а й для забезпечення стабільності в інших регіонах.

Інші диктатори уважно спостерігають за реакцією Заходу на тривалу війну в Україні. Ми повинні об'єднати зусилля, щоб протистояти авторитарній Росії, і переконати інших, що їхні плани не пройдуть. Нестабільність на Західних Балканах, Південному Кавказі та в Сахелі не є випадковими подіями, вони взаємозв'язані,

– сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кличе європейців та лідерів всього світу створити парасольку протиповітряної оборони, захистити критичну інфраструктуру та генератори енергії в Україні. За її словами, системи ППО варто передати українцям найближчими тижнями.

Наші системи, зокрема "Ірис Т", "Патріоти" і "Гепарди", вже допомогли захистити столицю Київ. Кілька тижнів тому я відвідала одну з найбільших електростанцій, яка забезпечує електроенергією Київську область. Там я бачила, як впроваджуються захисні заходи, я переконалася, які успіхи досягла наша протиповітряна оборона,

– сказала Бербок.

Росія підриває продовольчу безпеку

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініція Одобеску засудила російські атаки на цивільну інфраструктуру та українські порти.

Румунія, країна-член ЄС з найдовшим кордоном з Україною, дуже добре розуміє наслідки війни в Україні. На території Румунії були знайдені частини російських безпілотників,

– сказала вона.

Румунія продовжить співпрацювати з українським урядом та Єврокомісією аби збільшити транзитні потужності з 2 млн тонн зерна щомісяця до 4 мільйонів тонн до кінця цього року.

Виконання семи рекомендацій та вступ до ЄС

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб заявила, що Україна вже досягла прогресу у євроінтеграції. За її словами, за два тижні Єврокомісія надасть офіційну річну оцінку Україні за виконання семи вимог. "Цей прогрес нагадує нам про необхідність захищати наші цінності демократії, поваги до територіальної цілісності, поваги до прав людини та основних свобод”, – сказала вона.

Державний секретар міністерства закордонних справ Латвії Андріс Пелшс заявив, що латвійська сторона працює над тим, аби Україна отримала запрошення на вступ до ЄС до кінця грудня. Крім того, Латвія готова поділитися власним досвідом євроінтеграції.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що кордони Євросоюзу розширяться від Лісабона до Луганська. За її словами, Україна проводить вражаючі реформи під час війни, зокрема, у сферах юстиції, медіа та боротьбою з корупцією.

Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС,

– зазначила Бербок.

На засідання також прибув єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї. За його словами, звіт Єврокомісії незабаром буде опублікований. ЄС продовжує працювати з українською владою, аби визначити чи може виконати Україна сім рекомендацій та ширші критерії вступу.

Зараз ще рано говорити про те, чи всі критерії з семи були виконані, тому що ми все ще продовжуємо роботу з нашого боку. Ми будемо готові, коли буде готова Україна. Я думаю, що сьогоднішня зустріч також посилить підтримку України з боку держав-членів,

– сказав Варгеї.

Реконструкція України

Напередодні засідання міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що в четвер відкриється офіс представництва Данії у Миколаєві. Країна зобов’язалась підтримувати регіон у відновленні.

Ми відкриємо новий офіс посольства у Миколаєві. На прохання президента Зеленського ми взяли спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва і цього конкретного регіону,

– сказав Ларс Льокке Расмуссен.

Крім того, міністр зазначив, що Данія підтримує виділення допомоги Україні у розмірі 20 мільярдів євро. Латвія також вже почала працювати над відбудовою України в рамках мирної ініціативи "Розбудова миру в Україні". Зокрема, держава допомагає відбудовувати соціальну інфраструктуру на Чернігівщині.

Бюджет США: відсутність підтримки для України

Дмитро Кулеба прокоментував відсутність допомоги Україні у бюджеті США. За його словами, Україна продовжує активний діалог з республіканцями та демократами. "Питання в тому, чи є те, що сталося в США, інцидентом або системою. Я думаю, це інцидент", – сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що Сполучені Штати розуміють, що зараз на кону стоїть не лише Україна, а й стабільність світу.

Вибори в Словаччині

Дмитро Кулеба заявив, що на цей час ще рано судити як вплинуть результати виборів у Словаччині на фінансову та воєнну допомогу для України. "Україна поважає вибір Народу Словаччини і я думаю, що ще рано судити про те, як ці вибори вплинуть на підтримку України. Треба дочекатися формування коаліції”, – сказав він.