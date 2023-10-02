Анналена Бербок сказала об этом 2 октября, находясь с визитом в Украине. Известно, что она приехала на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, проходящую в Украине.

Смотрите также Семь стран ЕС заказали боеприпасы по ускоренной процедуре: какой будет помощь Украине

Что известно о заявлении главы МИД Германии о вступлении Украины в ЕС

Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС,

– заявила чиновница.

По ее словам, друзья и партнеры из Европы будут поддерживать Украину на этом пути, ведь наше государство проводит реформы в войну, которую начала Россия.

"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также касающиеся борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы можем вместе расширять этот путь", – отметила Бербок.

Обратите внимание! 2 октября в Киеве была созвана встреча министров иностранных дел ЕС. Это первая в истории встреча глав МИД ЕС, которая прошла за пределами Европейского Союза. Дмитрий Кулеба отметил, что встречу организовали впервые вне нынешних границ ЕС, и в будущих границах. Он поблагодарил ЕС и лично Жозепа Борреля за поддержку Украины.

Заметьте 2030 год – реалистичный срок, – госпожа посол ЕС о вступлении Украины в союз

Вступление Украины в ЕС: коротко