Анналена Бербок сказала об этом 2 октября, находясь с визитом в Украине. Известно, что она приехала на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, проходящую в Украине.
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Что известно о заявлении главы МИД Германии о вступлении Украины в ЕС
Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС,
– заявила чиновница.
По ее словам, друзья и партнеры из Европы будут поддерживать Украину на этом пути, ведь наше государство проводит реформы в войну, которую начала Россия.
"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также касающиеся борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы можем вместе расширять этот путь", – отметила Бербок.
Заметьте 2030 год – реалистичный срок, – госпожа посол ЕС о вступлении Украины в союз
Вступление Украины в ЕС: коротко
- Украина находится по пути в Европейский Союз. В частности, нашей стране вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС дали 7 критериев, которые Киев должен выполнить перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз.
- В конце сентября 2023 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нацелена на полноценное членство в ЕС и не согласится на второстепенный статус во взаимодействии со странами-членами.
- Кроме того, в сентябре вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что Украина выполнила рекомендации по судопроизводству и законам о медиа, а также выполнила задачу об организации конкурса в Конституционный суд с участием международных экспертов, кроме того, приняла ряд системных законов по антиолигархическому процессу.