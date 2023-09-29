Об этом пишет издание Reuters, информирует 24 Канал. В частности, говорится об артиллерийских снарядах калибра 155 мм, необходимых украинским защитникам. Заказы размещены согласно контрактам, заключенным Европейским оборонным агентством.

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"Больше заказов, например, для целей национального пополнения могут быть в ближайшие недели и месяцы", – говорится в ответе изданию.

Оборонный заказ

Данная схема закупок была создана в рамках проекта по доставке Украине миллиона снарядов и ракет в течение года. Отметим, что такое решение ранее принял Совет ЕС.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов нашей стране. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц.

До этого времени оборонные закупки были прерогативой правительств 27 стран отдельных членов блока. Какие именно страны сделали заказ и каковы их объемы – изданию не сообщили, ссылаясь на конфиденциальную информацию.

По запросу Reuters Литва и Люксембург подтвердили, что они входят в эту семерку. В частности, министерство обороны Люксембурга отметило, что там было выделено 2 миллиона евро.

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