Спикер Европейского Союза Петер Стано рассказал о плане Брюсселя о помощи Украине в противостоянии полномасштабной агрессии России. Представитель ЕС объяснил, какую его часть союзники уже смогли претворить в жизнь.

Читайте также "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство новых снарядов

Сколько боеприпасов получила Украина

Евросоюз уже поставил ВСУ 223 800 боеприпасов согласно первой части плана. Речь идет о снарядах разных типов.

Страны-члены (Евросоюза – 24 Канал) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов,

– объяснил Стано.

Он добавил, что ЕС передал Украине 2300 ракет всех типов.

Что этому предшествовало

В конце зимы наши воины столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов. Страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки ВСУ этих снарядов. Весной Совет ЕС принял решение о помощи.

Планируется произвести совместные закупки боеприпасов и ракет и передать Украине миллион снарядов. Также Брюссель хочет возместить странам-членам ЕС примерно половину стоимости снарядов, предоставленных из их арсеналов.

Другие новости о снарядах для ВСУ