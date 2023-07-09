Украина получит боеприпасы от Германии

Таким решением Германия решила обеспечить свои потребности, дополнительно поддержать Украину и обновить запасы снарядов, которые уже передавали Украине.

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Нападение России на Украину коренным образом изменило рамки политики безопасности. Это приводит к необходимости закупки дополнительных боеприпасов – для вооруженных сил Германии, а также для Вооруженных Сил Украины,

– объяснили в министерстве обороны Германии.

Бундестаг одобрил закупку значительного количества фугасных боеприпасов 155-го калибра для Украины. Их можно использовать и с другими артиллерийскими системами НАТО, например M777. Заказы планируют выполнить в течение следующих двух лет. В то же время, уже в этом году такие боеприпасы закупят и для Бундесвера. Ими должны заменить переданные Украине. На это было выделено около 128 миллионов евро.

Для танков Leopard 2 также требуется больше боекомплектов, чем планировалось. Поэтому ранее согласованную сумму планируют значительно увеличить. Расходы в размере 381 миллиона евро частично будут профинансированы из оборонного бюджета, частично – из средств федеральной правительственной инициативы по модернизации.

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В решении комитета предусмотрена закупка боеприпасов для боевой машины пехоты Puma и обучающих боеприпасов калибра 7,62 миллиметра до пулеметов MG3 и MG5. Каждый отдельный контракт Бундесвера должен предварительно одобрить бюджетный комитет Бундестага.

Обратите внимание! Вечером 7 июля США одобрили новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли кассетные боеприпасы. Это оружие Штаты выделяют из собственных арсеналов, поэтому очень скоро оно окажется на фронте.