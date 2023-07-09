Эти снаряды будут использовать на открытых территориях

Кассетные боеприпасы используют для того чтобы правильно выставить баланс сил. Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" заявила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Гуменюк подчеркнула, что это оружие важно для нашего войска. Мы имеем дело с армией, которая превышает нас по количеству. Население страны-террористки вообще в 5 раз больше, чем у Украины.

По словам спикера ОК "Юг", скорее всего использование этих снарядов будет присуще открытым территориям. Там, где будут вестись боевые действия за конкретные территории и продвижение километража.

Что касается нашей линии фронта прямо сейчас – это река Днепр. Ее особенность состоит в том, чтобы сохранить местное население, которое есть на той стороне, но выбить врага как можно дальше,

– рассказала Гуменюк.

В то же время она добавила, что для нас сейчас важнее высокоточное оружие, которое позволит уничтожать только оккупантов.

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