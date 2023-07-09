Эти снаряды будут использовать на открытых территориях
Кассетные боеприпасы используют для того чтобы правильно выставить баланс сил. Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" заявила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Гуменюк подчеркнула, что это оружие важно для нашего войска. Мы имеем дело с армией, которая превышает нас по количеству. Население страны-террористки вообще в 5 раз больше, чем у Украины.
По словам спикера ОК "Юг", скорее всего использование этих снарядов будет присуще открытым территориям. Там, где будут вестись боевые действия за конкретные территории и продвижение километража.
Что касается нашей линии фронта прямо сейчас – это река Днепр. Ее особенность состоит в том, чтобы сохранить местное население, которое есть на той стороне, но выбить врага как можно дальше,
– рассказала Гуменюк.
В то же время она добавила, что для нас сейчас важнее высокоточное оружие, которое позволит уничтожать только оккупантов.
Важно Стрелять можно в пять раз меньше: кассетные снаряды существенно помогут во время наступления
США одобрили кассетные боеприпасы для Украины: главное
- Вечером 7 июля США приняли новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли кассетные боеприпасы.
- Президент США Джо Байден отметил, что для него это решение было трудным и требовало определенного времени для размышления. Однако у украинцев заканчиваются боеприпасы, а у Штатов не хватает, потому и пришлось предоставить кассетные боеприпасы.
- Сколько снарядов передадут Украине не сообщают. Однако известно, что это оружие выделяют из американских запасов, поэтому оно очень скоро окажется на фронте.