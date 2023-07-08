Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские снаряды могут подрываться при контакте.

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Преимущества кассетных боеприпасов США

Свитан отметил, что у российских снарядов другая система подрыва. Они подрываются при контакте или вообще не подрываются. Приблизительно 50% боеприпасов врага, то есть каждый второй снаряд не подрывается или подрывается в стволах.

Использование кассетных боеприпасов для нас получается гораздо выгоднее. Этот боеприпас взрывается при ударе. Задача боеприпаса при подрыве, который происходит на определенной высоте. То, что используют россияне, – это дистанционное минирование,

– объяснил он.

Свитан о кассетных боеприпасах: смотрите видео

Украина получит от США кассетные боеприпасы