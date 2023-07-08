Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские снаряды могут подрываться при контакте.
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Преимущества кассетных боеприпасов США
Свитан отметил, что у российских снарядов другая система подрыва. Они подрываются при контакте или вообще не подрываются. Приблизительно 50% боеприпасов врага, то есть каждый второй снаряд не подрывается или подрывается в стволах.
Использование кассетных боеприпасов для нас получается гораздо выгоднее. Этот боеприпас взрывается при ударе. Задача боеприпаса при подрыве, который происходит на определенной высоте. То, что используют россияне, – это дистанционное минирование,
– объяснил он.
Свитан о кассетных боеприпасах: смотрите видео
Украина получит от США кассетные боеприпасы
- США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма составит 800 миллионов долларов. В частности, в него также войдут кассетные боеприпасы.
- Для того чтобы получить кассетные боеприпасы, Украина предоставила письменные гарантии. Они обязывают нас минимизировать риски для гражданских.
- Президент США Джо Байден отметил, что решение о передаче кассетных боеприпасов для Украины "было очень трудным", ему понадобилось определенное время, чтобы пойти на соответствующее решение. В то же время он отметил важность снарядов, которых постоянно не хватает на поле боя.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет универсальное международно признанное право на самооборону, поэтому мы уже давно официально требуем кассетные боеприпасы.