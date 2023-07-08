Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російські снаряди можуть підриватись при контакті.

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Переваги касетних боєприпасів США

Світан зазначив, що у російських снарядів інша система підриву. Вони підриваються при контакті або взагалі не підриваються. Приблизно 50% боєприпасів ворога, тобто кожен другий снаряд не підривається або підривається у стволах.

Використання касетних боєприпасів для нас виходить набагато вигідніше. Цей боєприпас підривається при ударі. Завдання цього боєприпасу при підриві, який відбувається на певній висоті. Те, що використовують росіяни, – це дистанційне мінування,

– пояснив він.

Світан про касетні боєприпаси: дивіться відео

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