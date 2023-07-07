Про новий пакет військової допомоги для України повідомили у Пентагоні. Він містить величезний перелік озброєння. Ми зосередимо увагу на основному.

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Що увійшло до нового пакета допомоги

З повним переліком нового пакета військової допомоги від США можна ознайомитися за цим посиланням. Ось кілька основних позицій: