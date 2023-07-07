Про новий пакет військової допомоги для України повідомили у Пентагоні. Він містить величезний перелік озброєння. Ми зосередимо увагу на основному.
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Що увійшло до нового пакета допомоги
З повним переліком нового пакета військової допомоги від США можна ознайомитися за цим посиланням. Ось кілька основних позицій:
- Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- Ракети AIM-7 для протиповітряної оборони;
- Зенітні комплекси Stinger;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 31 155-міліметрова гаубиця;
- 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні боєприпаси), та 105-міліметрові артилерійські снаряди;
- 32 бойові машини піхоти "Бредлі";
- 32 бронетранспортери Stryker;
- обладнання для розмінування;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
- Javelin та інші протитанкові системи і ракети;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Безпілотні авіаційні комплекси Penguin;
- 27 тактичних машин для евакуації техніки;
- 10 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;
- Боєприпаси для підриву та системи для розмінування;
- Стрілецька зброя та понад 28 мільйонів набоїв до неї і гранати;
- запасні частини та інше польове обладнання.