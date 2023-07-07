Про новий пакет військової допомоги для України повідомили у Пентагоні. Він містить величезний перелік озброєння. Ми зосередимо увагу на основному.

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Що увійшло до нового пакета допомоги

З повним переліком нового пакета військової допомоги від США можна ознайомитися за цим посиланням. Ось кілька основних позицій:

  • Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • Ракети AIM-7 для протиповітряної оборони;
  • Зенітні комплекси Stinger;
  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 31 155-міліметрова гаубиця;
  • 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні боєприпаси), та 105-міліметрові артилерійські снаряди;
  • 32 бойові машини піхоти "Бредлі";
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • обладнання для розмінування;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
  • Javelin та інші протитанкові системи і ракети;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Безпілотні авіаційні комплекси Penguin;
  • 27 тактичних машин для евакуації техніки;
  • 10 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;
  • Боєприпаси для підриву та системи для розмінування;
  • Стрілецька зброя та понад 28 мільйонів набоїв до неї і гранати;
  • запасні частини та інше польове обладнання.