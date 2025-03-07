Про це сказав речник Міністрерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал. Порядок денний на українсько-американській зустрічі у вівторок містить питання двосторонніх відносин між країнами, стратегічного партнерства і його подальшого розвитку та інші.
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Про що Україна говоритиме на зустрічі зі США в Ер-Ріяді та чи будуть там росіяни: відповідь МЗС
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Наступного тижня Україна проведе зустріч з представниками США в Саудівській Аравії. Стало відомо, МЗС про що йтиме мова на майбутніх переговорах в Ер-Ріяді.