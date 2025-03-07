Про це сказав речник Міністрерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал. Порядок денний на українсько-американській зустрічі у вівторок містить питання двосторонніх відносин між країнами, стратегічного партнерства і його подальшого розвитку та інші.