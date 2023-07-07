Інформація про те, що Україна отримає касетні боєприпаси від США, з'явилася ввечері 7 липня. Її підтвердив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Читайте також Україна отримає касетні боєприпаси: чому це важливо та як снаряди допоможуть контрнаступу ЗСУ

Україна отримає касетні боєприпаси

Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли,

– зазначив Салліван.

Крім того, радник президента США зазначив, що наша держава надала письмові гарантії. Вона зобов'язалася мінімізувати ризики для мирного населення.

Під час заяви про "письмові гарантії", Салліван зазначив, що наша держава аргументувала потребу у касетних снарядах. Водночас у Києві підкреслили, що використовувати ці боєприпаси будуть винятково на полі бою.

Але лінія фронту постійно міняється, тому чітко визначити на мапі місце їх використання ми не можемо,

– додав радник президента США.

Що таке касетні снаряди? Зауважимо, що касетні боєприпаси – вид артилерійських і авіаційних снарядів. Вони містять кілька підривних або підроздільних снарядів, які називаються субмуніціями. Вони й розсипаються по широкій площі під час вибуху.

Артилерія важлива для України

На цьому наголосила старша директорка з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Аманда Слот.

Зараз артилерія потрібна Україні для ведення наступальних і оборонних операцій. І артилерія дійсно залишається в основі цього конфлікту,

– зазначила.

Аманда Слот додала, що Україна отримала "історичну кількість унітарних артилерійських снарядів". Крім того, у США нарощують внутрішнє виробництво снарядів, а також "тісно співпрацюють з партнерами в Європі", щоб і надалі це робити.

Цими словами вона напередодні відповіла на питання про те, чи вплине на ситуацію на полі бою передача касетних боєприпасів.