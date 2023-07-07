Американские кассетные снаряды являются новейшими и могут помочь Вооруженным Силам во время контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказала нардепка, руководитель ВСК для контроля использования вооружения Александра Устинова.

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"Россияне давно используют кассетные боеприпасы на войне. К тому же у снарядов, которые используют россияне, процент не разрыва достигает 25% – это то, что потом Украине придется разминировать. В американских снарядах процент не разрыв от 1% до 3%", – отметила Александра Устинова.

В чем польза от кассетных снарядов

Относительно предоставления Украине кассетных боеприпасов велись сложные политические прения. В свое время президент США Джо Байден выступал за запрет их использования. Но, понимая, насущную потребность для Украины, кажется, решение удалось изменить.

Нам сейчас не хватает 150 калибра боеприпасов. Замечу, что 1 выстрел 150 калибра кассетного боеприпаса приравнивается к 5 обычным выстрелам 150 калибра. Фактически это означает, что нам можно будет стрелять в пять раз меньше,

– заметила нардепка.

Кроме того, артиллерия имеет определенное количество выстрелов, которые могут произвести. Сейчас гаубицы довольно измотаны, часто приходится их ремонтировать. Все потому, что они не рассчитаны на такую интенсивность боевых действий.

"Поэтому сейчас кассетные боеприпасы могут помочь с контрнаступлением и помочь в ликвидации большего количества врагов", – подчеркнула Устинова.

К тому же кассетные боеприпасы, которые есть в Соединенных Штатах, новейшие. Процент не разрыва у них мал, как уже было отмечено. В частности, у них устанавливают таймер, и он срабатывает тогда, когда боеприпас не разрывается.

Обратите внимание! Россия использует кассетные снаряды для обстрелов гражданского населения. Конечно, Украина не будет использовать боеприпасы, где есть скопления гражданских.

Александра Устинова о кассетных боеприпасах для Украины: смотрите видео

Кассетные снаряды для Украины: что известно