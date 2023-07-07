Американські касетні снаряди є новітніми та можуть дуже допомогти Збройним Силам під час контрнаступу. Про це 24 Каналу розповіла нардепка, керівниця ТСК для контролю використання озброєння Олександра Устінова.

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"Росіяни давно використовують касетні боєприпаси на війні. До того ж у снарядів, які використовують росіяни, відсоток не розривання сягає 25% – це те, що потім Україні доведеться розміновувати. В американських снарядах відсоток не розривання від 1% до 3%",– зазначила Олександра Устінова.

У чому користь від касетних снарядів

Щодо надання Україні касетних боєприпасів велись складні політичні дебати. Свого часу президент США Джо Байден виступав за заборону їхнього використання. Але розуміючи, нагальну потребу для України, здається, рішення вдалось змінити.

Нам зараз не вистачає 150-го калібру боєприпасів. Зауважу, що 1 постріл 150-го калібру касетного боєприпасу прирівнюється до 5 звичайних пострілів 150-го калібру. Фактично, це означає, що нам можна буде стріляти в п'ять разів менше,

– зауважила нардепка.

Крім того, артилерія має певну кількість пострілів, які можуть здійснити. Зараз гаубиці доволі виснажені, часто доводиться їх ремонтувати. Усе тому, що вони не були розраховані на таку інтенсивність бойових дій.

"Тому зараз касетні боєприпаси можуть допомогти із контрнаступом та допомогти у ліквідації більшої кількості ворогів", – наголосила Устінова.

До того ж касетні боєприпаси, які є в Сполучених Штатах, є новітніми. Відсоток не розривання у них малий, як вже було зазначено. Зокрема, у них встановлюють таймер і він спрацьовує тоді, коли боєприпас не розривається.

Зверніть увагу! Росія використовує касетні снаряди для обстрілів зокрема цивільного населення. Звісно, Україна не використовуватиме боєприпаси, де є скупчення цивільних.

Олександра Устінова про касетні боєприпаси для України: дивіться відео

Касетні снаряди для України: що відомо