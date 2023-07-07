За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, передача Збройним Силам цього типу озброєння буде залежати від урядів окремих держав. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис його пресконференції у столиці Литви, Вільнюсі 7 липня.

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У НАТО вагаються

Як зазначив посадовець, у Блоку немає зараз позиції щодо касетних снарядів для України, адже є кілька членів НАТО, які підписали відповідну конвенцію про їхню заборону, однак є і ті, які цього не зробили.

Саме тому все залежить від рішень конкретних членів Альянсу, чи надавати зброю, чи надавати боєприпаси для України. І це дійсно буде рішення урядів, а не усього Альянсу,

– сказав Столтенберг.

Окрім того, він констатував, що російсько-українська війна є досить брутальною. "Ця брутальність у тому, що ми кожного дня бачимо жертви, поранених і тих, хто загинув", – сказав він, додавши, що кластерні боєприпаси використовують і Збройні Сили, і російські загарбники.

Однак, як слушно зазначив генсек, різниця полягає у тому, що Україна використовує це озброєння для оборони, а Росія – для ведення агресивної війни. Разом з тим Столтенберг вчергове запевнив, що лише виведення Путіним військ може закінчити цю війну.

Зверніть увагу! Як пишуть у Reuters, пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін виступає проти надання Україні касетних боєприпасів. За її словами, ця зброя заборонена для використання 111 державами у відповідній конвенції, адже використовувалась неодноразово для вбивства та каліцтва цивільних осіб.

США виступили "за"