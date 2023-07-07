За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, передача Збройним Силам цього типу озброєння буде залежати від урядів окремих держав. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис його пресконференції у столиці Литви, Вільнюсі 7 липня.
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У НАТО вагаються
Як зазначив посадовець, у Блоку немає зараз позиції щодо касетних снарядів для України, адже є кілька членів НАТО, які підписали відповідну конвенцію про їхню заборону, однак є і ті, які цього не зробили.
Саме тому все залежить від рішень конкретних членів Альянсу, чи надавати зброю, чи надавати боєприпаси для України. І це дійсно буде рішення урядів, а не усього Альянсу,
– сказав Столтенберг.
Окрім того, він констатував, що російсько-українська війна є досить брутальною. "Ця брутальність у тому, що ми кожного дня бачимо жертви, поранених і тих, хто загинув", – сказав він, додавши, що кластерні боєприпаси використовують і Збройні Сили, і російські загарбники.
Однак, як слушно зазначив генсек, різниця полягає у тому, що Україна використовує це озброєння для оборони, а Росія – для ведення агресивної війни. Разом з тим Столтенберг вчергове запевнив, що лише виведення Путіним військ може закінчити цю війну.
США виступили "за"
- Днями у Пентагоні, міністерстві оборони США підтримали виділення Україні касетних боєприпасів. Там вважають, що вони були б корисними для нашої держави, однак в Конгресі та у партнерів Вашингтона є побоювання щодо цієї зброї.
- Водночас екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж переконаний, що снаряди покращать ефективність наступальних дій нашої армії й загалом позитивно вплинуть на ситуацію з нестачею боєприпасів у Збройних Силах.