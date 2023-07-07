Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він закликав не переоцінювати важливість касетних боєприпасів.
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"Це не та зброя, яка допоможе нам одразу перемогти у війні, але вона додасть певної потужності нашим наступальним діям. Касетні боєприпаси розлітаються кілька разів і таким чином можна накрити досить великий радіус території та ефективніше вражати живу силу ворога", – пояснив військовий.
Касетні боєприпаси не використовують для руйнування фортифікаційних споруд чи важкої техніки. Це здебільшого протипіхотна зброя.
Загроза для цивільних
Правозахисники із Human Rights Watch, які працюють у межах риторики Кремля, заявили, що Білий дім не повинен надавати Україні касетні боєприпаси. Мовляв, вони не є високоточною зброєю та можуть становити серйозну загрозу для цивільного населення.
"При цьому Росія із самого початку повномасштабного вторгнення неодноразово застосовувала касетні боєприпаси проти українців, і до сьогоднішнього дня Human Rights Watch це не турбувало", – зауважив Гетьман.
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Як Україна використає касетну зброю
Якщо цей тип зброї все ж таки надійде до України, очевидно, що його використовуватимуть лише у тих зонах бойових дій, які є віддаленими від цивільного населення та населених пунктів.
"Є місця де може бути доволі велике скупчення російських військових і саме там будуть застосовуватись ці боєприпаси. Це дозволить нам зекономити снаряди та збільшити наші артилерійські можливості", – додав майор запасу ЗСУ.
Згідно із деякими неофіційними джерелами, Україні можуть надати не тільки гармати для систем залпового вогню, а й авіабомби із касетними засобами ураження.
Військова допомога для України
- У Пентагоні підтвердили, що розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Однак остаточного рішення наразі немає. Видання NPR зазначило, що у Штатах оголосять про новий пакет вже 6 або 7 липня.
- У Штатах тривалий час відхиляли запит на касетні боєприпаси. Водночас Україна продовжувала наполягати, що цей тип зброї потрібен, аби ефективно уражати ворожі укріплення.
- Володимир Зеленський відвідав 6 липня Болгарію. Він назвав причину, через яку президент Болгарії не підтримує Україну у військовому плані. Це сталося через те, що болгарський очільник буцімто боїться, що в його армії не залишиться зброї.
- Також 6 липня український лідер завітав з офіційним візитом до Праги, щоб обговорити військову підтримку для України.