Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он призвал не переоценивать важность кассетных боеприпасов

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"Это не то оружие, которое поможет нам сразу победить в войне, но оно придаст определенную мощь нашим наступательным действиям. Кассетные боеприпасы разлетаются несколько раз и таким образом можно накрыть достаточно большой радиус территории и эффективнее поражать живую силу врага", – объяснил военный.

Кассетные боеприпасы не используются для разрушения фортификационных сооружений или тяжелой техники. Это в основном противопехотное оружие.

Угроза для гражданских

Правозащитники из Human Rights Watch, работающие в рамках риторики Кремля, заявили, что Белый дом не должен предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Мол, это не высокоточное оружие и оно может представлять серьезную угрозу для гражданского населения.

"При этом Россия с начала полномасштабного вторжения неоднократно применяла кассетные боеприпасы против украинцев, и до сегодняшнего дня Human Rights Watch это не беспокоило", – отметил Гетьман.

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Как Украина использует кассетное оружие

Если этот тип оружия все же поступит в Украину, очевидно, что его будут использовать только в зонах боевых действий, отдаленных от гражданского населения и населенных пунктов.

Важно! Кассетные боеприпасы содержат от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов и считаются опасными для гражданского населения. Эти боеприпасы могут не разрываться сразу и представлять опасность на многие годы после окончания войны.

"Есть места, где может быть достаточно большое скопление российских военных, и именно там будут применяться эти боеприпасы. Это позволит нам сэкономить снаряды и увеличить наши артиллерийские возможности", – добавил майор запаса ВСУ.

Согласно некоторым неофициальным источникам, Украине могут предоставить не только пушки для систем залпового огня, но и авиабомбы с кассетными средствами поражения.

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