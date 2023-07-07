Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он призвал не переоценивать важность кассетных боеприпасов
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"Это не то оружие, которое поможет нам сразу победить в войне, но оно придаст определенную мощь нашим наступательным действиям. Кассетные боеприпасы разлетаются несколько раз и таким образом можно накрыть достаточно большой радиус территории и эффективнее поражать живую силу врага", – объяснил военный.
Кассетные боеприпасы не используются для разрушения фортификационных сооружений или тяжелой техники. Это в основном противопехотное оружие.
Угроза для гражданских
Правозащитники из Human Rights Watch, работающие в рамках риторики Кремля, заявили, что Белый дом не должен предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Мол, это не высокоточное оружие и оно может представлять серьезную угрозу для гражданского населения.
"При этом Россия с начала полномасштабного вторжения неоднократно применяла кассетные боеприпасы против украинцев, и до сегодняшнего дня Human Rights Watch это не беспокоило", – отметил Гетьман.
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Как Украина использует кассетное оружие
Если этот тип оружия все же поступит в Украину, очевидно, что его будут использовать только в зонах боевых действий, отдаленных от гражданского населения и населенных пунктов.
"Есть места, где может быть достаточно большое скопление российских военных, и именно там будут применяться эти боеприпасы. Это позволит нам сэкономить снаряды и увеличить наши артиллерийские возможности", – добавил майор запаса ВСУ.
Согласно некоторым неофициальным источникам, Украине могут предоставить не только пушки для систем залпового огня, но и авиабомбы с кассетными средствами поражения.
Военная помощь для Украины
- В Пентагоне подтвердили, что рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. Однако окончательного решения пока нет. Издание NPR отметило, что в Штатах объявят о новом пакете уже 6 или 7 июля.
- В Штатах долгое время отклоняли запрос на кассетные боеприпасы. В то же время, Украина продолжала настаивать, что этот тип оружия нужен, чтобы эффективно поражать вражеские укрепления.
- Владимир Зеленский посетил 6 июля Болгарию. Он назвал причину, по которой президент Болгарии не поддерживает Украину в военном плане. Это произошло из-за того, что болгарский руководитель боится, что у его армии не останется оружия.
- Также 6 июля украинский лидер осуществил официальный визит в Прагу, чтобы обсудить военную поддержку для Украины.