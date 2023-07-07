По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, передача Вооруженным Силам этого типа вооружения будет зависеть от правительств отдельных государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись его пресс-конференции в столице Литвы, Вильнюсе 7 июля.

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У НАТО колеблются

Как отметил чиновник, у Блока сейчас нет позиции относительно кассетных снарядов для Украины, ведь есть несколько членов НАТО, которые подписали соответствующую конвенцию об их запрете, однако есть и те, которые этого не сделали.

Именно поэтому все зависит от решений конкретных членов Альянса, предоставлять ли оружие или предоставлять боеприпасы для Украины. И это действительно будет решение правительств, а не всего Альянса,

– сказал Столтенберг.

Кроме того, он констатировал, что российско-украинская война достаточно груба. "Эта грубость в том, что мы каждый день видим жертвы, раненых и погибших", – сказал он, добавив, что кластерные боеприпасы используют и Вооруженные Силы, и российские захватчики.

Однако, как отметил генсек, разница заключается в том, что Украина использует это вооружение для обороны, а Россия – для ведения агрессивной войны. Вместе с тем Столтенберг в очередной раз заверил, что только вывод Путиных войск может закончить эту войну.

Обратите внимание! Как пишут в Reuters, госпожа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин выступает против предоставления Украине кассетных боеприпасов. По ее словам, это оружие запрещено для использования 111 государствами в соответствующей конвенции, поскольку использовалось неоднократно для убийства и увечья гражданских лиц.

США выступили "за"