По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, передача Вооруженным Силам этого типа вооружения будет зависеть от правительств отдельных государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись его пресс-конференции в столице Литвы, Вильнюсе 7 июля.
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У НАТО колеблются
Как отметил чиновник, у Блока сейчас нет позиции относительно кассетных снарядов для Украины, ведь есть несколько членов НАТО, которые подписали соответствующую конвенцию об их запрете, однако есть и те, которые этого не сделали.
Именно поэтому все зависит от решений конкретных членов Альянса, предоставлять ли оружие или предоставлять боеприпасы для Украины. И это действительно будет решение правительств, а не всего Альянса,
– сказал Столтенберг.
Кроме того, он констатировал, что российско-украинская война достаточно груба. "Эта грубость в том, что мы каждый день видим жертвы, раненых и погибших", – сказал он, добавив, что кластерные боеприпасы используют и Вооруженные Силы, и российские захватчики.
Однако, как отметил генсек, разница заключается в том, что Украина использует это вооружение для обороны, а Россия – для ведения агрессивной войны. Вместе с тем Столтенберг в очередной раз заверил, что только вывод Путиных войск может закончить эту войну.
США выступили "за"
- На днях в Пентагоне, министерстве обороны США поддержали выделение кассетных боеприпасов. Там считают, что они были бы полезны для нашего государства, однако в Конгрессе и партнерах Вашингтона есть опасения относительно этого оружия.
- В то же время экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж убежден, что снаряды улучшат эффективность наступательных действий нашей армии и в целом положительно повлияют на ситуацию с нехваткой боеприпасов в Вооруженных Силах.