Ці снаряди використовуватимуть на відкритих територіях

Касетні боєприпаси використовують для того, щоб правильно виставити баланс сил. Про це речниця ОК "Південь" заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Гуменюк наголосила, що ця зброя є важливою для нашого війська. Адже ми маємо справу з армією, яка перевищує нас за кількістю. Населення країни-терористки взагалі у 5 разів більше, ніж в України.

За словами речниці ОК "Південь", скоріш за все використання цих снарядів буде притаманне для відкритих територій. Там, де будуть вестися бойові дії за конкретні території і просування кілометражу.

Те, що стосується нашої лінії фронту безпосередньо зараз – це річка Дніпро. Її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке є на тому боці, але вибити ворога якомога далі,

– розповіла Гуменюк.

Водночас вона додала, що для нас зараз важливішою є високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів.

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