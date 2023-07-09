Ці снаряди використовуватимуть на відкритих територіях
Касетні боєприпаси використовують для того, щоб правильно виставити баланс сил. Про це речниця ОК "Південь" заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Гуменюк наголосила, що ця зброя є важливою для нашого війська. Адже ми маємо справу з армією, яка перевищує нас за кількістю. Населення країни-терористки взагалі у 5 разів більше, ніж в України.
За словами речниці ОК "Південь", скоріш за все використання цих снарядів буде притаманне для відкритих територій. Там, де будуть вестися бойові дії за конкретні території і просування кілометражу.
Те, що стосується нашої лінії фронту безпосередньо зараз – це річка Дніпро. Її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке є на тому боці, але вибити ворога якомога далі,
– розповіла Гуменюк.
Водночас вона додала, що для нас зараз важливішою є високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів.
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США схвалили касетні боєприпаси для України: головне
- Увечері 7 липня США схвалили новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли касетні боєприпаси.
- Президент США Джо Байден зазначив, що для нього це рішення було важким й потребувало певного часу для роздумів. Однак в українців закінчуються боєприпаси, а в Штатів не вистачає, тому й довелося надати касетні боєприпаси.
- Скільки саме снарядів передадуть Україні не повідомляють. Однак відомо, що цю зброю виділяють з американських запасів, тому вона дуже скоро опиниться на фронті.