Речник Європейського Союзу Петер Стано розповів про план Брюсселю щодо допомоги Україні у протистоянні повномасштабній агресії Росії. Представник ЄС пояснив, яку його частину союзники вже змогли втілити у життя.
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Скільки боєприпасів отримала Україна
Євросоюз вже поставив ЗСУ 223 800 боєприпасів згідно з першою частиною плану. Мовиться про снаряди різних типів
Країни-члени (Євросоюзу – 24 Канал) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів – далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів,
– пояснив Стано.
Він додав, що ЄС також передав Україні 2300 ракет усіх типів.
Що цьому передувало
Наприкінці зими наші воїни зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів. Країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання ЗСУ цих снарядів. Весною Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу.
Планується зробити спільні закупівлі боєприпасів та ракет й передати Україні мільйон снарядів. Також Брюссель хоче відшкодувати країнам-членам ЄС приблизно половину вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів.
Інші новини про снаряди для ЗСУ
- Не так давно бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю боєприпасів для України. Мовиться про снаряди для САУ Panzerhaubitze 2000, танка Leopard 2 і БМП Puma. У такий спосіб Німеччина хоче забезпечити власні потреби, додатково підтримати нашу державу та оновити запаси боєприпасів, які вже передавали ЗСУ.
- Нагадаємо, Велика Британія пообіцяла передати Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Ці боєприпаси дуже ефективні проти сучасних танків.