Речник Європейського Союзу Петер Стано розповів про план Брюсселю щодо допомоги Україні у протистоянні повномасштабній агресії Росії. Представник ЄС пояснив, яку його частину союзники вже змогли втілити у життя.

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Скільки боєприпасів отримала Україна

Євросоюз вже поставив ЗСУ 223 800 боєприпасів згідно з першою частиною плану. Мовиться про снаряди різних типів

Країни-члени (Євросоюзу – 24 Канал) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів – далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів,

– пояснив Стано.

Він додав, що ЄС також передав Україні 2300 ракет усіх типів.

Що цьому передувало

Наприкінці зими наші воїни зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів. Країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання ЗСУ цих снарядів. Весною Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу.

Планується зробити спільні закупівлі боєприпасів та ракет й передати Україні мільйон снарядів. Також Брюссель хоче відшкодувати країнам-членам ЄС приблизно половину вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів.

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