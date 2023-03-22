Як повідомляють у пресслужбі відомства, це вже третій вид боєприпасу, який виготовляють українські спеціалісти на базі закордонних потужностей. До цього виробляли 120-міліметрові снаряди для мінометів та 125-міліметрові – для танків.

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"Укроборонпром" виробляє артилерійські снаряди

Українські вузькопрофільні фахівці у кооперації з країною НАТО почали виробництво 122-міліметрових снарядів, які використовують артилеристи при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15 400 метрів) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15 200 метрів).



Артилерійські снаряди від "Укроборонпрому" / Фото "Укроборонпром"

Перед запуском виробництва снаряди пройшли заводські випробування, під час яких "Укроборонпром" підтвердив характеристики боєприпасів. Серед іншого, перевіряли міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальну дальність стрільби, купчастість при стрільбі, повноту розриву снаряда.

Після того, як боєприпаси пройшли всі випробування, Міноборони України оформило замовлення на виробництво.

Виготовлення снарядів "Укроборонпромом"