Як повідомляють у пресслужбі відомства, це вже третій вид боєприпасу, який виготовляють українські спеціалісти на базі закордонних потужностей. До цього виробляли 120-міліметрові снаряди для мінометів та 125-міліметрові – для танків.
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"Укроборонпром" виробляє артилерійські снаряди
Українські вузькопрофільні фахівці у кооперації з країною НАТО почали виробництво 122-міліметрових снарядів, які використовують артилеристи при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15 400 метрів) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15 200 метрів).
Артилерійські снаряди від "Укроборонпрому" / Фото "Укроборонпром"
Перед запуском виробництва снаряди пройшли заводські випробування, під час яких "Укроборонпром" підтвердив характеристики боєприпасів. Серед іншого, перевіряли міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальну дальність стрільби, купчастість при стрільбі, повноту розриву снаряда.
Після того, як боєприпаси пройшли всі випробування, Міноборони України оформило замовлення на виробництво.
Виготовлення снарядів "Укроборонпромом"
- Не все виробництво снарядів "Укроборонпром" відбувається за кордоном. Так, раніше концерн запустив процес виробництва 152-міліметрових снарядів, воно відбуватиметься на території України.
- Пізніше концерн розпочав виробляти 125-міліметрові снаряди для танкової гармати. Проте їх виробництво налагодили за кордоном у партнерстві з країною НАТО.
- Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, відновлення виробництва снарядів для радянської артилерії – це архіважливий крок. Усе тому, що ЗСУ мають достатньо радянської артилерії, тож наявність боєприпасів до неї дозволить постійно тримати ворога у напрузі.