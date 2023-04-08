По данным издания, даже в условиях дефицита ВСУ тратят в день ориентировочно 7 700 снарядов. То есть один снаряд каждые шесть секунд.

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Что известно о расходах снарядов Россией и ВСУ

Россия, которая тоже может быть на грани, стреляет больше – по некоторым оценкам, втрое больше,

– пишет издание.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины, чтобы не отставать от врага, тратят снаряды экономно – стали более разборчивы в выборе целей. Также наши военные часто предпочитают технику, а не небольшие группы пехоты.

"Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные напрасно снаряды", – объясняют журналисты.

Заметьте В НАТО назвали количество снарядов, которые Украина и Россия ежедневно тратят в боях

Какие снаряды нужны Украине

Большую часть нашего арсенала составляют артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен. Они сейчас в дефиците. Поэтому ВСУ полагаются на артиллерию, которую предоставили западные союзники, или используют снаряды калибра 155 миллиметров. Последних у Украины сейчас больше, однако для гораздо меньшего количества стволов.

С такой скоростью, с которой стреляет Украина, эти запасы вскоре могут закончиться, а западные страны пытаются нарастить производство,

– говорится в сообщении.

Именно поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в феврале предупредил, что "текущие темпы расхода Украиной боеприпасов во много раз превышают наши нынешние темпы производства".

Причем снаряды калибра 152 и 122 миллиметра, которые нужны Украине, есть у постсоветских стран. Однако они не всегда решаются продавать их Украине из-за своих связей с Россией.

Кто передает Украине боеприпасы

По данным издания, третья страна, дружественная с Украиной, иногда через посредника закупает боеприпасы – потом тайно поставляет их Украине во избежание политических последствий для продавца.

Часто результатом является то, что одно артиллерийское оружие на поле боя может иметь снаряды, изготовленные в нескольких странах, которые, по словам солдат, могут вести огонь по-разному, что влияет на точность,

– написали журналисты.

По их данным, США по всему миру искали запасы советских артиллерийских снарядов. Однако их снабжение может занять месяцы. Впрочем, в начале апреля Пентагон заявил о предоставлении неопределенного количества артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра. Такие снаряды использует украинская гаубица Д-30.

Издание вспомнило слова военного аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, что это артиллерийская война.

"Россия по-прежнему стреляет больше, чем Украина каждый день. Но украинские официальные лица заявили, что заметили – враг становится все более консервативным, а это является признаком того, что они также могут столкнуться с нехваткой снарядов", – говорится в сообщении.

Более того, в соцсетях российские военные блогеры и солдаты жалуются на нехватку боеприпасов.

Обратите внимание! Боеприпасы советского образца Киеву может продать Болгария. Также ЕС объявил о предоставлении Украине большого количества боеприпасов. Однако идет обсуждение юридических нюансов. Подробнее о них – читайте здесь.