Текущий уровень затрат на боеприпасы выше текущего уровня производства. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Важно "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство новых снарядов

Сколько снарядов ежедневно тратят Украина и Россия

По словам Столтенберга, Вооруженные Силы Украины используют от 4 000 до 7 000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время Россия тратит около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.

Генсек НАТО отметил, что ожесточенные бои вокруг Бахмута показывают, что захватчики "готовы бросить еще тысячи и тысячи солдат и иметь много потерь ради минимальной выгоды". Таким образом, Кремль не планирует мир и наращивает военно-промышленное производство, обращаясь за помощью к Ирану или Северной Корее, чтобы получить больше оружия.

У оккупантов – дефицит боеприпасов

Недавно командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что у России есть проблемы с боеприпасами. И это одна из многих причин, почему периодически со стороны агрессора прямо или косвенно озвучиваются идеи о готовности к началу переговоров с Украиной.

По словам Наева, российские террористы стремятся ускоренными темпами найти пути их пополнения. Так, враг вывозит из Беларуси, пытается найти других поставщиков.

Также захватчики начали процессы ремонта и обслуживания артиллерийских боеприпасов, подлежащих утилизации.