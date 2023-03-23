Поточний рівень витрат на боєприпаси вищий за поточний рівень виробництва. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Скільки снарядів щодня витрачають Україна та Росія

За словами Столтенберга, Збройні Сили України використовують від 4 000 до 7 000 артилерійських снарядів щодня. Водночас Росія витрачає близько 20 000 снарядів, що випереджає західне виробництво.

Генсек НАТО зазначив, запеклі бої навколо Бахмута показують, що загарбники "готові кинути ще тисячі і тисячі солдатів та мати багато втрат заради мінімальної вигоди". У такий спосіб Кремль не планує миру та нарощує військово-промислове виробництво, звертаючись за допомогою до Ірану чи Північної Кореї, щоб отримати більше зброї.

В окупантів – дефіцит боєприпасів

Нещодавно командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у Росії є проблеми з боєприпасами. І це є однією з багатьох причин, чому періодично з боку агресора прямо чи опосередковано озвучуються ідеї про готовність до початку переговорів з Україною.

За словами Наєва, наразі російські терористи прагнуть прискореними темпами знайти шляхи їхнього поповнення. Так, ворог вивозить з Білорусі, намагається знайти інших постачальників.

Також загарбники почали процеси ремонту та обслуговування артилерійських боєприпасів, які підлягали утилізації.