Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Таким чином, Росія відчуває проблеми з окремими видами техніки та боєприпасами.

Важливо Які перспективи України на фронті у 2023: пояснення генерала Наєва

Проблеми окупантів на війні

Наєв підтвердив, що у Росії є проблеми з боєприпасами.

І це є однією з багатьох причин, чому періодично з боку агресора прямо чи опосередковано озвучуються ідеї про готовність до початку переговорів з Україною. Інтенсивність використання росіянами боєприпасів суттєво перевищує темпи їхнього виробництва. Відповідно, це значно скорочує запаси,

– зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами Наєва, наразі російські терористи прагнуть прискореними темпами знайти шляхи їхнього поповнення. Так, ворог вивозить з Білорусі, намагається знайти інших постачальників.

Окрім цього, загарбники почали процеси ремонту та обслуговування артилерійських боєприпасів, які підлягали утилізації.

"Щодо окремих видів техніки – подібна ситуація. Однак знову ж – не варто недооцінювати ворога", – підкреслив Наєв.

У Росії паніка через дефіцит боєприпасів

За даними британської розвідки, в останні тижні брак артилерійських боєприпасів у Росії загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно каральні норми щодо використання боєприпасів.

І саме це, за даними розвідки, і є причиною того, що останнім часом жодне російське з'єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії. Але вся проблема для росіян в тому, що навіть запаси застарілих снарядів починають закінчуватися. Водночас Кремль намагається отримати боєприпаси від своїх партнерів.