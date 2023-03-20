Цього року основні зусилля ЗСУ будуть спрямовані на стримування подальшого просування та недопущення захоплення ворогом нових територій України. Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами Наєва, у 2023 році Україні необхідно виснажити російських окупантів та завдати їм максимальні втрати в живій силі та техніці. Також потрібно наростити власний бойовий потенціал та створити умови для проведення наступальних дій з метою звільнення захоплених територій.

Також ми будемо продовжувати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Північного та Південно-західного напрямків,

– зауважив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Наєв наголосив, що для виконання цих завдань та ефективного протистояння потрібно продовжити ведення активних оборонних дій Силами оборони, своєчасно проводити ротацію та відновлення їхніх підрозділів та частин.

Крім того, треба продовжити роботу з підвищення бойових спроможностей Сил оборони України, створюючи нові частини та підрозділи, які складатимуть основу ударних угруповань.

"Діючі частини та підрозділи необхідно оснастити і переоснастити новітніми зразками озброєння та військової техніки як власного виробництва, так і виробництва країн-партнерів. Паралельно з постачанням новітніх бойових систем необхідно активно проводити підготовку особового складу із залученням військових фахівців країн-партнерів", – додав генерал-лейтенант.

Подоляк назвав вирішальні місяці війни

Михайло Подоляк вважає, що ще однією важливою складовою перебігу подій на полі бою є ресурс. На його думку, наступні 2 – 3 місяці для Росії є головними з точки зору того ресурсу, який вона накопичила та може витратити.

Далі ж ситуація на фронті матиме інший вигляд – це буде односторонній рух України. А тут для нашої держави важливо отримати певні інструменти.