Споры приостановили первый план совместной закупки боеприпасов для Украины. 5 апреля послы ЕС встретились, чтобы обсудить поставки помощи нашему государству.

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Мешает один "деликатный вопрос"

Послы не смогли добиться значительного прогресса в одном из ключевых вопросов. Это касается вопроса, с кем будут заключаться контракты на изготовление боеприпасов – или исключительно с компаниями ЕС, или будут открыты для внешних производителей.

Как выяснилось, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах ЕС. Это также поддерживают Греция и Кипр.

Однако послы достигли согласия по передаче Украине боеприпасов из собственных складов. Теперь ожидается, что соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе.

Кроме этого, есть опасения, что оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого изготовления необходимого количества снарядов. Таким образом, Евросоюз намерен осуществлять план в три этапа:

Он выделит 1 миллиард евро на возмещение странам, которые могут срочно предоставить боеприпасы из собственных запасов или перенаправить заказ.

Выделят еще 1 миллиард евро на совместную закупку дополнительных боеприпасов для Украины и замену снарядов, предоставленных Европой.

Изучат пути повышения способности Европы производить оружие, в котором оно нуждается, на долгие годы.

Сколько снарядов Украина и Россия ежедневно тратят в боях

Напомним, что недавно в НАТО рассказывали, что Вооруженные Силы Украины используют от 4 000 до 7 000 артиллерийских снарядов ежедневно. В то же время Россия тратит около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.