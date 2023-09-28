Об этом во время выступления на форуме "Выиграть войну. Выиграть мир" заявила посол США при НАТО Джулиан Смит. Она подчеркнула, что это наращивание нужно, чтобы покрыть потребность в боеприпасах, значительное количество которых Североатлантический союз уже передал Украине, информирует 24 Канал.

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Что известно об увеличении выработки боеприпасов Альянсом

Смит отметила, что в последнее время возникали случаи, когда союзники из НАТО предоставляли украинцам все, что они могли, в двустороннем порядке. Это создавало определенную нехватку в их запасах.

Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов Альянса, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту, – сказала она.

Посол подчеркнула, что сейчас внимание сосредоточено на укреплении отношений с частными фирмами, утверждая, что их привлечение может ускорить производственные линии. Она также высоко оценила вклад Европейского Союза в сотрудничество.

"Вдохновляет видеть, как Альянс и Европейский Союз решают вопросы оборонной промышленности, сотрудничая с частным сектором, увеличив производство и гарантировав, что у Украины и союзников из НАТО есть в своих запасах то, что им нужно для собственной защиты", – отметила Смит.

Она также заверила, что поддержка Украины всеми союзниками из Альянса "железна и она не угасает". Смит сказала, что партнеры понимают, что наше государство защищает не только свою территорию, но и общие ценности всего мира.

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