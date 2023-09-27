В частности, Болгария передаст Украине ракеты к комплексам С-300, которые предварительно нужно будет починить. Соответствующее решение было принято парламентом 27 сентября.

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Украина получит ракеты для С-300

В парламенте говорят, что речь идет о ракетах для комплексов, которые в самой Болгарии не могут починить. Украина после их получения займется ремонтом и сможет использовать эти ракеты, чтобы защищаться от ракетных и дроновых атак.

Обратим внимание, что решению предшествовали дебаты, длившиеся более трех часов. Стартовали они во время открытого заседания. После этого перешли в закрытый режим. Парламентарии заслушали болгарского главнокомандующего, адмирала Эмиля Ефтимова, а также второго заместителя ВВС, бригадного генерала Петио Мирчева.

Заметим, что не сообщают, каков был точный результат этого закрытого заседания. Кроме того, непонятно почему само голосование проходило в режиме закрытости.

А предшествовало этому принятие комитетом по обороне болгарского Народного собрания предложения. Произошло это во время внеочередного заседания. Речь шла о передаче Украине неисправных управляемых зенитных ракет типа 5В55Р(К), а также боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56х45 миллиметров. Они уже не нужны местному МВД.

Собственно, в Болгарии эксперты и Минобороны отмечают, что в стране самостоятельно отремонтировать ракеты не смогут. В то же время у нашего государства соответствующие условия есть.

Депутат Делян Пеевский рассказал, что решение о передаче ракет было принято в среду 27 сентября. Известно, что прокремлевская партия "Возрождения" против этого, а Болгарская социалистическая партия просто покинула зал заседаний, когда проходила закрытая его часть.

Между тем, во время открытой части председатель парламентского комитета по вопросам обороны Христо Гаджев отметил, что говорится о непригодных боеприпасах. Их даже сам производитель уже не может отремонтировать, слишком уж они старые.

По словам Гаджева, количество ракет, которые отправят в Украину, – минимальное. И это отнюдь не будет угрожать боеспособности армии Болгарии.

В то же время, он назвал дополнительное преимущество для собственного государства. Это ведь устранит риск для военнослужащих, связанный с хранением непригодных боеприпасов.