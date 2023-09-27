В эфире телемарафона начальника прессслужбы Восточной группировки войск Илью Евлаша спросили о том, где будут применять танки Abrams. Он решил все карты не раскрывать, чтобы минимизировать шансы врага на противодействие, передает 24 Канал.

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Оккупантов ожидает сюрприз

По словам Евлаша, как только "придет время и будет тактическое условие для того, чтобы применить этот тип вооружения (танки Abrams – 24 Канал), они обязательно войдут в бой".

Пока что не будем раскрывать карты, где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким, скажем, сюрпризом,

– отметил он.

Он также обратил внимание, что осенью ухудшаются погодные условия. И это также может повлиять на контрнаступательные операции, в частности на использование тех же Abrams.

Однако конечно, что погода, сложные погодные условия, дожди, они, конечно, будут влиять на ход боевых действий. Однако, как помним, даже с прошлого года, наступление и боевые действия с этим не закончатся,

– подчеркнул он.



Технические характеристики танков Abrams / Инфографика 24 Канала

Сколько Abrams уже в Украине