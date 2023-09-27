Американские Abrams – это защищенные и подвижные танки с мощным вооружением. Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, какие задачи на поле боя будут выполнять танки.
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Как Abrams помогут ВСУ
Танки Abrams помогут украинским защитникам в нескольких аспектах:
- усилят танковые роты в отдельных локациях;
- обеспечат лучшую бронезащиту для пехоты;
- помогут уничтожить все, куда попадет танк.
А танк может прицелиться в любую единицу бронетехники, автомобильной техники, минометы, наносящие удары с трех километров. Также в огневые точки. Это некая бронированная боевая артиллерия на гусеничной основе,
– подчеркнул военный эксперт.
Однако 31 Abrams вряд ли поможет Силам обороны прорвать линии обороны противника. Ведь для этого нужно большое количество техники, хотя бы одна дивизия танков – это более 300 единиц.
Может ли Украина получить дополнительные единицы Abrams
Однако, вероятно, 31 танк предоставили Украине для тестирования и впоследствии наше государство получит дополнительное количество техники. Как было с ЗРК Patriot, который Украине предоставляли постепенно.
Черник рассказал, какие задачи будут выполнять танки Abrams в Украине: смотреть видео
Вполне допускаю, что сейчас идет апробация, чтобы понять, как эти танки будут работать и как себя покажут. Должны показать себя очень хорошо. Я ведь видел работу этого танка по советскому Т-72 в Ираке. Поэтому в Т-72 нет никаких шансов против Abrams,
– заметил Петр Черник.
И также добавил, что танки Abrams обязательно проделают главную работу в Украине. Ведь такой мощной танковой коалиции, которая есть в Украине, мир не видел со времен Второй мировой войны.
Что известно о предоставлении Украине танков Abrams
- Президент Украины сообщил, что первая партия танков Abrams уже поступила в Украину. Владимир Зеленский провел совещание 25 сентября. На ней министр обороны Рустем Умеров отчитался об оружии от западных союзников.
- О том, что наше государство получит Abrams, сказал Джо Байден в пятницу, 22 сентября. Это должно было произойти "согласно графику", танки обещали на следующей неделе. А вышло, что их предоставили чуть ли не досрочно, уже в понедельник. Хотя да, сугубо технически понедельник и является следующей неделей.
- По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Украина не может бездумно посылать в бой новейшие западные танки, потому что это приведет к быстрому их уничтожению. Наши воины будут использовать Abrams только в продуманных конкретных операциях.