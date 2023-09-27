Американські Abrams – це захищені та рухливі танки із потужним озброєнням. Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, які завдання на полі бою виконуватимуть танки.

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Як Abrams допоможуть ЗСУ

Танки Abrams допоможуть українським захисникам у кількох аспектах:

підсилять танкові роти в окремих локаціях;

забезпечать кращий бронезахист для піхоти;

допоможуть винищити все, куди поцілить танк.

А танк може прицілитися в будь-яку одиницю бронетехніки, автомобільної техніки, міномети, які завдають ударів із трьох кілометрів. Також у вогневі точки. Це така собі броньована бойова артилерія на гусеничній основі,

– наголосив військовий експерт.

Проте 31 Abrams навряд чи допоможе Силам оборони прорвати лінії оборони противника. Адже для цього потрібна велика кількість техніки, хоча б одна дивізія танків – це понад 300 одиниць.

Чи може Україна отримати додаткові одиниці Abrams

Проте, імовірно, 31 танк надали Україні для тестування й згодом наша держава отримає додаткову кількість техніки. Як-от було із ЗРК Patriot, який Україні надавали поступово.

Черник розповів, які завдання виконуватимуть танки Abrams в Україні: дивитися відео

Цілком допускаю, що зараз йде апробація, щоб зрозуміти, як ці танки працюватимуть та як себе покажуть. Мали б показати себе дуже добре. Адже я бачив роботу цього танку по радянському Т-72 в Іраку. Тому в Т-72 немає жодних шансів проти Abrams,

– зауважив Петро Черник.

І також додав, що танки Abrams обов'язково виконають головну роботу в Україні. Адже такої потужної танкової коаліції, яка наразі є в Україні, світ не бачив з часів Другої світової війни.

Що відомо про надання Україні танків Abrams