Танки M1 Abrams уже более 40 лет стоят на вооружении в американской армии и за это время прошли немалый путь усовершенствований и модернизации, что делает их одними из самых мощных в мире. Какие характеристики у полученной Украиной бронетехники и как M1 Abrams уже успели себя зарекомендовать в мире – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Стало известно, сколько танков M1 Abrams уже в Украине

Новый проект после неудачной замены M60: как появились M1 Abrams

С 1959 года основным боевым танком американской армии был M60 Patton, однако уже в 1970-х в США решили работать над новой техникой, ведь это было время холодной войны и американская армия готовилась к потенциальной войне с СССР, которая тогда имела все шансы вспыхнуть.

Первой попыткой стал танк MBT-70 – совместный проект США и Западной Германии. Проект полностью провалился, однако в США не сдавались и представили еще один – танк XM803. Однако и этот проект оказался неудачным, потому что танк по себестоимости получился дороже M60, а возможности имел почти такие же. Поэтому в 1971 году Конгресс поддержал закрытие обоих проектов, и уже в следующем году началась работа над новым.

В 1976 году Пентагон заключил трехлетние контракты с компаниями Chrysler Corporation и General Motors Corporation. Обе работали над своими версиями. К примеру, Chrysler выбрал для танка реактивный двигатель, а General Motors – дизельный.

В итоге Пентагон выбрал вариант, созданный корпорацией Chrysler, и случилось это далеко не в последнюю очередь из-за того, что компания пообещала возможность включения в новую разработку немецкой пушки калибра 120 миллиметров Rheinmetall M256 без увеличения затрат, веса танка или сроков производства. Армия сначала поддерживала вариант General Motors, но позже также склонилась к другой версии.

В 1980 году первые танки M1 Abrams взяла на вооружение американская армия. Уже через четыре года появилась модификация M1IP с незначительными обновлениями и улучшениями. А в 1986 году появилась модификация M1A1 Abrams с улучшенной броней, защитой от химических, биологических или радиоактивных загрязнений и за следующие 6 лет таких танков изготовили в количестве 6 000 единиц.

Любопытно! Новый боевой танк США решили назвать именем генерала Крейтона Абрамса – американского генерала, который во время Второй мировой войны являлся одним из лучших танковых командующих.



На последних этапах войны во Вьетнаме руководил американским контингентом и проводил вывод войск, после чего инициировал масштабное реформирование армии.

Генерал Крейтон Абрамс / Фото Co Rentmeester

"Шепчущая смерть": как американские танки зарекомендовали себя в войне в Персидском заливе

Первым боевым испытанием для американских танков M1 Abrams стала война в Персидском заливе, после того как Ирак под руководством Саддама Хусейна оккупировал соседний Кувейт и провозгласил его 19-й провинцией.

Американские танки сыграли одну из ключевых ролей. Тогда эту технику называли "шепчущая смерть", поскольку двигатель работал тихо, а танк, по меркам тех времен, двигался быстро. Тогда даже существовало поверье-предостережение – если ты слышишь Abrams, то ты уже мертв.

Война в Персидском заливе отличилась масштабными танковыми сражениями. И они были достаточно символичными, ведь США разрабатывали свои танки с расчетом на войну с СССР, а Ирак использовал купленные у Советского Союза танки Т-72.

Уничтоженный иракский советский танк (слева) и американские Abrams / фото US Navy/PHC DW Holmes II

Справочно! 27 февраля 1991 года произошло масштабное танковое сражение за Норфолк, которое сами ветераны войны прозвали "ночь страха", ведь это было одно из крупнейших танковых сражений ХХ века, в ходе которого войска коалиции уничтожили около 850 танков иракской армии, потеряв при этом 31 единицу бронетехники.

Всего за время войны в Персидском заливе был подбит или уничтожен 21 танк M1 Abrams, из которых 2 уничтожили американцы, чтобы иракцы не получили трофей. Также несколько танков были повреждены из-за "дружественного огня".

Но показателен другой факт – несмотря на прямые попадания в танк ни один член экипажа не погиб и за все время операции 20 членов экипажей всех подбитых танков получили ранения.

Учет ошибок: как появился M1A2 Abrams

После успешной операции в Персидском заливе и восстановления независимости Кувейта США принялись за учет ошибок после первого боевого применения новых танков M1 Abrams.

В первую очередь было решено побороть проблему "дружественного огня". Поэтому новая модификация танка M1A2 получила идентификационные панели на боках и задних частях башен.

Также из-за расхода горючего появился замысел улучшить двигатель и сделать его более экономичным, однако от этой идеи решили отказаться.

Для усиления защиты самого танка было решено использовать броню из обедненного урана. Она сделала танк крепче, но одновременно и тяжелее. Кроме того, появилось много улучшений в системе управления и навигации. Также были учтены и пожелания экипажей танков по улучшению систем охлаждения.

Новые испытания M1 Abrams в Ираке

20 марта 2003 года США и союзники начали новую операцию в Персидском заливе против Ирака и режима Саддама Хусейна. Тогда американские танки также играли одну из ключевых ролей, как и в операции 12 годами ранее.

M1 Abrams проявили себя как техника, способная выдержать попадания гранат, минометов и РПГ. Хотя не обошлось без потерь. По состоянию на 2005 год 80 американских танков были выведены из строя, при этом 17 не подлежали восстановлению.

На тот момент единственными жертвами среди экипажей были 4 американских военных, погибших, когда один из танков съехал с моста в конце марта 2003 года. Еще 3 члена экипажей танков погибли в 2006 году из-за засады. Учет этого опыта также привел к модернизации и появлению новых модификаций.



Американские танки в Ираке, 2006 год / Фото Пентагона

С 2008 года США начали продавать танки M1 Abrams Ираку, новым испытанием для них стал 2014 год, когда иракские войска были вынуждены противодействовать террористам "Исламского государства". Тогда террористы уничтожили несколько американских танков, которые имел на вооружении Ирак, и еще несколько захватили. Один из них террористы использовали во время захвата Мосульской дамбы – самой большой дамбы Ирака на реке Тигр.

В 2016 году иракская армия вернула под свой контроль город Хит, ранее захваченный террористами ИГИЛ. Интересно, что в операции участвовали 3 танковых экипажа M1 Abrams, однако 2 танка были выведены из строя в начале наступления, но 1 танк продолжал операцию, демонстрируя незаурядные результаты. Наблюдавшие за событиями США были уверены, что Ирак использует несколько танков, и были очень удивлены, узнав, что такие результаты демонстрирует один-единственный экипаж.

M1 Abrams – основные технические характеристики

Танк M1 Abrams имеет многочисленные модификации, однако основными линиями являются М1A1 и М1A2, на основе которых создаются новые версии с теми или иными улучшениями. Поэтому на основные технические характеристики мы будем смотреть именно в контексте двух основных версий:

экипаж – 4 человека (командир, наводчик, зарядчик и механик-водитель);

высота танка – 2,89 метра;

длина – 9,83 метра (с пушкой), 7,9 метра (без пушки);

ширина – 3,65 метра;

вес – от 57 до 61 тонны (в зависимости от модели);

основная пушка – М256, гладкоствольная, калибра 120 миллиметров;

дополнительное вооружение – пулемет калибром 12,7 миллиметра и еще 2 пулемета калибром 7,62 миллиметра;

диапазон действия – 400 километров;

мощность двигателя – 1500 лошадиных сил. Он использует сразу 4 вида горючего, основным является реактивное. Однако при его отсутствии танк может использовать дизель, бензин или керосин;

объем топливного бака – 1 900 литров;

расход топлива – 4 литра на 1 милю (1,6 километра) движения, 45 литров в час работы в холостом режиме;

скорость – 67 километров в час по шоссе и 48 километров в час по средней местности;

Любопытно! Стоимость танка M1 Abrams колеблется от 6 до 9 миллионов долларов, в зависимости от модификации.



Характеристика танков M1 Abrams / Инфографика 24 Канала Чем Abrams отличают от других танков По сравнению с танками Challenger 2 или Leopard, уже находящимися на вооружении в Украине, M1 Abrams тяжелее, имеет более сложную броню и более мощный двигатель. При этом он сложнее в обслуживании и требует больше топлива. Однако мощный двигатель не делает его самым быстрым танком, поскольку он габаритнее из-за прочной брони.



Также американский танк обладает более мощным двигателем, чем "российская гордость" Т-90, который является трофеем в руках наших воинов. Несмотря на то, что M1 Abrams тяжелее российского танка, он быстрее, длиннее и выше. Хотя Т-90 используют пушку калибром 125-миллиметров, но M1 Abrams является кошмаром для противника из-за боеприпасов из обедненного урана, а сам танк крепкобронированный.

В то же время американские танки имеют наибольший боевой опыт среди тех, которые получит Украина. Помимо двух операций в Персидском заливе эти танки были в составе миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине и в Афганистане.

Что известно о танках M1 Abrams: смотрите видео

Точно без одного компонента: какую модификацию танка получит Украина

Когда в январе 2023 года США согласовали предоставление танков Украине, было объявлено, что наше государство усилят новые танки M1A2, созданные после первой войны в Персидском заливе. Для этого Пентагон подписал контракт с производителем на покупку 31 нового танка. Однако модель для Украины может иметь изменения – она должна быть без обедненного урана.

Дело в том, что броня из обедненного урана – разработка, которую США держат в секрете. Согласно местному законодательству, секретные технологии нельзя передавать другим странам. Более того, в условиях угрозы того, что они могут попасть в руки россиян.



Но создание новых танков, обучение и последующая отправка заняли бы много времени. Поэтому в США решили предоставить Украине более старую модификацию M1A1, которая так же хорошо зарекомендовала себя в боях.

Перед отправкой танки модернизировали, поэтому вполне возможно, что там могли появиться идентификационные панели следующей модели и другие важные компоненты. Однако информации о таких деталях сейчас нет. Как и нет информации о том, будут ли все танки, которые предоставят США, моделями M1A1, или же часть танков будет модели M1A2.

Однако разочаровываться отсутствием брони с обедненным ураном не стоит, ведь 7 сентября 2023 США объявили о предоставлении бронебойных танковых снарядов с тем же обедненным ураном. У россиян это могло бы вызвать истерику, однако они уже смирились с наличием у Украины этого оружия, когда на такой шаг весной этого года пошла Великобритания.