О том, что долгожданные "Абрамсы" уже в Украине, официально сообщили 25 сентября. Их обещали доставить на этой неделе, а до того наши военные учились на них.

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Сколько "Абрамсов" в Украине

Пока их меньше половины, всего же танков должно быть 31. Нам предоставят модификацию M1.

Ранее издание Politico писало, что десять танков прибудут в Украину к середине сентября. То есть все по графику, как и обещал Байден.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI отмечает: передача Украине танков M1 Abrams – это результат усилий танковой коалиции, работавшей над получением современной западной бронетехники.

Последний пакет помощи США включает также снаряды с обедненным ураном, что значительно усилит огневую мощь M1 Abrams. Присутствие рядом с Leopard 2 и Challenger 2 на поле боя "Абрамсов", безусловно, ускорит прорыв Вооруженными силами Украины вражеских позиций и освобождение временно оккупированных врагом территорий,

– говорится в сообщении.

Основные характеристики танка Abrams / Инфографика 24 Канала

Как будут использовать Abrams в Украине