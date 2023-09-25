Военный эксперт, экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец рассказал 24 Каналу, что, прежде всего, важно оценивать местность, на которой будут использоваться эти танки.
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Украина должна получить 31 танк Abrams
На Юге Украины – от реки Днепр до реки Северский Донец – только в части Запорожской и Херсонской областей есть танковые направления для наступления.
А от Марьинки вдоль линии фронта на северо-востоке уже сложно использовать танки, поскольку там очень урбанизированная местность. Города там разрослись, сливаются друг с другом. И нет простора для передвижения танков. Это будет влиять на качество использования Abrams в этом регионе,
– подчеркнул военный эксперт.
Украина должна получить 31 танк Abrams – батальон, который может продвинуться на 5 – 7 километров на каком-то направлении. Однако это должна быть танкодоступная местность. А если он урбанизирован и перекрыт населенными пунктами, танкам там нельзя будет выполнять боевые задания.
В то же время на Востоке – в районе Купянска, Сватового имеется местность, где можно использовать танки Abrams более успешно,
– подчеркнул Якубец.
Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 Канала
Военный эксперт оценил, на каких направлениях фронта можно использовать танки Abrams: смотрите видео
Сейчас, когда украинские силы проводят наступательные действия по направлению Роботиного, Вербового и Токмака, прорывая линии обороны противника, использовать технику не очень эффективно с военной точки зрения.
А для того, чтобы действия ВСУ были более эффективными, а российская армия потеряла способность к обороне своих линий, нужен фланговый удар для дестабилизации оперативной зоны обороны "коридора" на захвативший враг Крым.
Это можно сделать через Херсонское направление, а именно высадить украинский десант на северо-западном побережье оккупированного полуострова,
– предположил Иван Якубец.
А там уже достаточно близко к Крымскому перешейку. И если удастся перекрыть логистическую линию поставки врага и запереть в полукольцо российскую армию на территории Херсонской и Запорожской области – это, по его мнению, было бы серьезным достижением для Сил обороны.
Что известно о предоставлении Украине американских танков Abrams
- В начале сентября авторитетный источник в Минобороны США сообщил, что ВСУ в течение месяца должны получить первые 10 танков Abrams. В общей сложности Соединенные Штаты планируют предоставить нам 31 танк.
- В ходе встречи в формате "Рамштайн" 19 сентября министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Abrams уже скоро появятся на поле боя в Украине.
- А во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США, Джозеф Байден объявил о новом пакете помощи Украине, состоящем в частности из первой партии танков Abrams.
- В то же время глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что ВСУ не будут использовать Abrams в боях на передовой. Они будут применяться их "очень специально", а именно в "прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных".