Об этом сообщает авторитетное издание со ссылкой на собственные источники, в частности, в Минобороны США. Отметим, что в целом Украина получит 31 танк. M1 Abrams.

Обратите внимание США передают Украине танки Abrams: главные характеристики и особенности

Когда "Абрамс" будет в Украине

Полковник США Мартин О'Доннелл сообщил, что около 200 украинцев прошли практику на обучающих танках на полигонах армии США в Германии. Недавно солдаты завершили один из последних этапов программы – общевойсковое обучение батальонов на полигоне Хоэнфельс.

Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября, по словам официального представителя Министерства обороны и другого лица, знакомого с дискуссиями,

– пишет издание.

Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст ВСУ преимущество, необходимое для прорыва ожесточенной обороны России в изнурительном контрнаступлении.

По словам представителя Минобороны США, десять 70-тонных танков находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину.

США обязуются ускорить поставку 31 танка в Украину до осени,

– сказал О'Доннелл.

Впрочем, он отказался сообщить конкретные сроки. Также издание отметило, что американские официальные лица надеются, что когда Abrams прибудут, смогут помочь получить преимущество в борьбе для деоккупации территорий.

Кстати, "Абрамс" является частью примерно 300 танков, обещанных западными союзниками, включая Leopard 2 из Испании и Германии, Challenger из Великобритании и легкие Leclerc из Франции.

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Главные характеристики танка M1 Abrams / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание! Еще в мае глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени. К этому времени завершатся программы тренировки военных.