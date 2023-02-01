24 Канал в материале "На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО превосходит российскую" сравнил характеристики танков Abrams и "Армата".

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Abrams – техника третьего поколения

Танки M1 Abrams – это техника третьего поколения, которую Вашингтон использовал в многочисленных операциях, в частности на Ближнем Востоке.

M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. "Абрамсы" считаются хорошо вооруженными, мобильными бронированными боевыми машинами и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях современной войны.

Есть три главные версии танка: M1, M1A1 и M1A2. Они отличаются друг от друга улучшенным вооружением, системой защиты, электроникой.

Самая современная серийная версия танка Abrams – M1A2 SEPv3. Здесь можно использовать снаряды воздушного взрывания, обновленное оборудование связи и программного обеспечения.

Основные характеристики танка Abrams

Вес: М1А1 – 7,15 тонн; М1А2 – 61,3 тонн

Длина: 7 917 (с пушкой – 9 766) мм

Ширина: 3 658 мм.

Высота: 2 885 мм

Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, зарядчик, механик-водитель)

Броня: "Чобгем", многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном

Главное вооружение: 105-мм нарезная танковая пушка M68 (с M1А1 – 120 мм гладкоствольная М256)

Второстепенное вооружение: 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB или 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный)

Двигатель: Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л. (1120 кВт)

Удельная мощность: 24,5 л.

Подвеска: торсионная Allison DDA X-1100-3B

Дорожный просвет: 480 мм

Емкость топливных баков: 1900 л

Операционная дальность: 410 км

Скорость: по шоссе – 67,6 км/ч; пересеченной местностью – 48,3 км/ч.



Основные характеристики танка M1 A2 Abrams / Инфографика 24 Канала

"Армата" Шрёдингера

Лучшими российскими танками сейчас являются представители семьи Т-90 и полумифическая Т-14 "Армата". На бумаге эти машины сопоставимы с "западными аналогами", а сами россияне вообще называют их "аналоговетами".

Так, "Армата" имеет мощную броню и не менее мощную пушку 125 миллиметров, однако, не имеет главного – физического наличия (за все время Россия смогла выпустить с конвейера не более 30 "Армат"). И даже это не главное – фактически россияне запустили в производство сырой прототип со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Т-14 имеет несовершенный двигатель, который выходит из строя даже на брусчатке на Красной площади, еще большие проблемы у "Арматы" с трансмиссией, тепловизорными системами, электроникой и системами управления огнем. В условиях санкций этот недостаток никак не устранить, особенно ввиду того, что это системные и хронические проблемы.

Фактически это тяжелый "гроб" на гусеницах с пустой башней, его действительно будет трудно подбить в танковом бою с расстояния нескольких километров, однако, неповоротливость "Арматы" сделает его легкой мишенью для авиации, РПГ и ПЗРК.

Т-14 "Армата" – характеристики

Экипаж – 3 человека.

Масса – 48 тонн.

Двигатель 1350 – 1800 л. с (россияне пишут, что это зависит от модификации, но, похоже, они просто не понимают, что с этим делать)

Максимальная скорость по шоссе 80 – 90 км/ч.

Запас хода 50 километров

Скорее всего, "Армата" банально так и не появится на поле боя (хотя Россия, похоже, все же планирует их боевое развертывание в Украине), ведь это будет просто избиение.

Собственно об этом говорит и британская разведка в своем отчете от 25 января. С другой стороны, если россияне бросят в бой Т-14, это будет означать, что дела у них совсем плохие и "Владимир", как говорится, не вывозит.