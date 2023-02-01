24 Канал в матеріалі "На землі, воді та в небі: як і чим військова техніка НАТО переважає російську" порівняв характеристики танків Abrams та "Армата".

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Abrams – техніка третього покоління

Танки M1 Abrams – це техніка третього покоління, яку Вашингтон використовував у численній кількості операцій, зокрема на Близькому Сході.

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва США. "Абрамси" вважаються добре озброєними, мобільними броньованими бойовими машинами і розраховані на ведення бойових дій в різних умовах сучасної війни.

Існують три основні версії танку: M1, M1A1 і M1A2. Вони відрізняються одна від одної поліпшеним озброєнням, системою захисту, електронікою.

Найсучасніша серійна версія танку Abrams – M1A2 SEPv3. Тут вже можна використовувати снаряди повітряного підривання, оновлене обладнання зв'язку і програмного забезпечення.

Основні характеристики танку Abrams

Вага: М1А1 – 7,15 тонн; М1А2 – 61,3 тонн

Довжина: 7 917 (з гарматою – 9 766) мм

Ширина: 3 658 мм

Висота: 2 885 мм

Екіпаж: 4 особи (командир, навідник, заряджальник, механік-водій)

Броня: "Чобгем", багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном

Головне озброєння: 105-мм нарізна танкова гармата M68 (з M1А1 – 120 мм гладкоствольна М256)

Другорядне озброєння: 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB або 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений)

Двигун: Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к. с. (1120 кВт)

Питома потужність: 24,5 к. с./т

Підвіска: торсіонна Allison DDA X-1100-3B

Дорожній просвіт: 480 мм

Ємність паливних баків: 1900 л

Операційна дальність: 410 км

Швидкість: по шосе – 67,6 км/год; пересіченою місцевістю – 48,3 км/год.



Основні характеристики танку M1 A2 Abrams / інфографіка 24 Каналу

"Армата" Шредінгера

Найкращими російськими танками нині є представники родини Т-90 і напівміфічна Т-14 "Армата". На папері ці машини зіставні з "західними аналогами", а самі росіяни взагалі називають їх "аналоговнєтами".

Так, "Армата" має потужну броню та не менш потужну гармату 125 міліметрів, проте, не має головного – фізичної наявності (за весь час Росія спромоглася випустити з конвеєра не більше 30 "Армат"). І навіть це не головне – фактично росіяни запустили у виробництво сирий прототип з усіма наслідками.

Т-14 має недосконалий двигун, який виходить з ладу навіть на бруківці на Червоній площі, ще більші проблеми в "Армати" з трансмісією, тепловізорними системами, електронікою та системами управління вогнем. В умовах санкцій цей недолік ніяк не усунути, особливо, зважаючи на те, що це системні і хронічні проблеми.

Фактично, це важкий "гроб" на гусеницях з пустою баштою, його дійсно буде важко підбити в танковому бою з відстані кількох кілометрів, проте, неповороткість "Армати" зробить його легкою мішенню для авіації, РПГ і ПЗРК.

Т-14 "Армата" – характеристики

Екіпаж – 3 людини.

Маса – 48 тонн.

Двигун 1350 – 1800 к. с. с (росіяни пишуть, що це залежить від модифікації, але, схоже, що вони просто не розуміють, що з цим робити)

Максимальна швидкість по шосе 80 – 90 кілометрів на годину.

Запас ходу 50 кілометрів

Швидше за все, "Армата" банально так і не з'явиться на полі бою (хоча Росія, схоже, все ж планує їхнє бойове розгортання в Україні), адже це буде просто побиття.

Власне, про це говорить і британська розвідка у своєму звіті від 25 січня. З іншого боку, якщо росіяни кинуть в бій Т-14, це означатиме, що справи в них зовсім кепські і "Владімір", як то кажуть, не вивозить.