О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 17 сентября – 24 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Продвижение возле Роботиного

После освобождения Роботиного еще в августе Силы обороны Украины вклинились в линию обороны россиян на Мелитопольском направлении. После этого украинские военные постепенно продвигаются в сторону Новопрокоповки и Вербового.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарновский на днях сообщил, что украинским войскам удалось прорвать линию обороны россиян в районе Вербового. Он подчеркнул, что продвижение продолжается, хотя и не столь быстрое, как хотелось.

Первой большой победой на Юге станет взятие Токмака – стратегического центра для России. Он может открыть путь для Украины дальше на юг. Токмак – цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ,

– рассказал Александр Тарнавский.

Тенденция на продвижение в этом направлении сохранилась и в течение прошлой недели. Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождать Запорожскую область, как и остальные территории нашего государства.

Продвижение ВСУ возле Роботино: смотрите карту

ВСУ закрепляются под Бахмутом

Пока ключевые достижения Сил обороны Украины в сентябре прошли на южном фланге Бахмута. Украинские военные еще раньше смогли освободить Андреевку и Клещеевку.

На прошлой неделе наши защитники смогли несколько развить свои успехи. Как видим, продвижение происходит прежде всего в сторону железнодорожного пути, следующего из Бахмута дальше на юг в сторону Горловки. Местами бои продолжаются прямо на железнодорожном полотне.

После ощутимого разгрома в Андреевке и Клещеевке врагу приходится подтягивать резервы, чтобы сдерживать дальнейшее продвижение украинских войск.

ВСУ закрепляются под Бахмутом: смотрите карту

Ситуация на других участках фронта

На других отрезках огромного фронта российско-украинской войны линия боевого столкновения стабилизировалась. Это можно объяснить тем, что силы обеих сторон ограничены и истощены тяжелыми боями в течение весны-лета.

Силы обороны Украины определили ключевые направления для своих ударов и пытаются нащупать слабые места в обороне россиян на других участках. Зато сами россияне до сих пор не могут похвастаться какими-либо существенными успехами своего наступления на Купянско – Лиманском направлении.

Обратите внимание! Относительная стабилизация линии фронта никоим образом не означает, что жестокие бои там остановились. Когда нет постоянных штурмов, непрерывно работают артиллерия, авиация и другие средства.



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