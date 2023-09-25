В Белом доме официально не подтвердили предоставление ракет ATACMS Украине, хотя слухов вокруг этой темы возникло многое. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин объяснил 24 Каналу, что влияет на колебания со стороны Соединенных Штатов.
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Почему возникает задержка в передаче ракет
В американском издании NBC News сообщили, что Джо Байден будто бы пообещал Украине небольшое количество ракет ATACMS на "первое время". Это якобы произошло во время визита Владимира Зеленского в США в сентябре 2023 года.
Если эта информация соответствует действительности, может быть несколько причин для подобного решения.
Есть несколько уровней. Это и прощупывание реакции (России – 24 Канал), и ограниченное количество ракет, и наблюдение за тем, как Украина будет их использовать. Когда в Штатах говорят, что увлекаются ВСУ, то это как раз о том, как прекрасно они используют их оружие,
– объяснил Юрий Рашкин.
Фактически для Соединенных Штатов это действительно хорошая возможность на практике протестировать возможности их оружия: как она работает, что можно усовершенствовать.
"ATACMS - это действительно очень мощное дальнобойное оружие, поэтому Штаты не хотели производить миллионы, они же не Советский Союз. Они изготовили столько, сколько потенциально им нужно и следят за своим оружием и как его используют", – подчеркнул Рашкин.
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 Канала
Следует понимать, что существует много бюрократических моментов, которые учитывают при предоставлении вооружения. Особенно, если речь идет о таких мощных ракетах. Безусловно, в США будут впоследствии увеличивать бюджеты и на производство новых ATACMS, и для модификаций. Однако для этого нужно время.
Юрий Рашкин об ATACMS для Украины: смотрите видео
Слухи о предоставлении ATACMS: что известно
- В ходе визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоялась встреча с президентом США Джо Байденом. После разговора Байден объявил о новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов. В то же время ракет ATACMS, которых ожидала Украина, туда не вошли.
- Незадолго после этого в американской печати начали появляться новости со ссылкой на неназванные источники, что Байден принял решение о передаче небольшого количества ракет. Однако публично этого не объявлял по разным причинам, в частности ради эффекта неожиданности на поле боя.
- Интересно, что в Администрации Джо Байдена отреагировали на слухи, что стремительно распространились. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не подтвердила информацию о передаче Украине дальнобойных ракет. В то же время она подчеркнула, что этот вопрос не исключался из тем для обсуждения с президентом США. Других новостей для объявления она не предоставила.