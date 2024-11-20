Об этом 24 Каналу сказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский. Он обратил внимание на некоторые элементы последнего обстрела и назвал интересные детали.

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Чем последние атаки по Украине были показательными

Как отметил Храпчинский, ракеты Х-101, которые были запущены в сторону Украины, в основном имели двигатели Р-95-300 старых советских ракет Х-55. Это показывает, что у России есть определенные проблемы с выпуском двигателей для самолетов и ракет.

Во время массированного обстрела поднимались не только самолеты Ту-95, а также Ту-160. То есть имеющегося авиапарка россиянам недостаточно для того, чтобы сделать мощный массированный обстрел крылатыми ракетами класс Х-101/555.

Сейчас Россия начинает развитие заводов, которые ранее занимались производством двигателей для ракет. Это лишь подтверждает проблему,

– сказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации.

По его словам, россияне на фоне того, что Украине разрешили бить по территории России западным оружием могут активировать информационное поле и отвечать на это ракетными обстрелами со своей стороны. Поэтому есть высокая вероятность повторения ракетного обстрела в ближайшие дни.

Напомним, 17 ноября российские войска совершили одну из самых массированных атак по Украине. Оккупанты запустили 90 БПЛА и 120 ракет различных типов. В общем 210 воздушных средств поражения.

По данным ГУР, по состоянию на 11 ноября 2024 года, на вооружении вооруженных сил страны-окупанта находится около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.