24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ пишет, что говорится о вражеских целях, запущенных с 20:00 16 ноября 2024 года.

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Чем атаковал враг

К воздушному нападению Россия привлекла 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля – носители крылатых ракет,

– рассказали военные.

Россия атаковала Украину:

1 гиперзвуковой корабельной ракетой 3М22 "Циркон";

8 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатой ракетой Х-101, "Калибр";

1 баллистической ракетой "Искандер-М";

4 крылатыми противорадиолокационными ракетами Х-22/Х-31П;

5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69;

90 ударными БпЛА/дронами неустановленного типа.

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Сколько ракет и дронов сбили ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 12:00 (17 ноября – 24 Канал) есть информация о сбитии 144 воздушных целей – 102 ракет и 42 БпЛА,

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Военные уточнили, что сбили над Украиной:

1 гиперзвуковую корабельную ракету 3М22 "Циркон";

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатые противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БпЛА/дрона неустановленного типа из районов Курска, Орла, Приморско-Ахтарска.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины – в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях,

– уточнили военные.

По их данным, в результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский беспилотник был локально потерян в разных регионах Украины, еще два – полетели в сторону России и временно оккупированной территории.