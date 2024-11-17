Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую МВА. Тревога в Киеве продолжалась около пяти часов.

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Какие последствия атаки на Киев

Каким вооружением Россия атаковала Киев:

крылатые ракеты Х-101/55, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

аэробаллистические ракеты "Кинжал", запущены с самолетов МиГ-31К;

баллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23);

гиперзвуковые ракеты "Циркон";

крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;

ударные беспилотники.

Обратите внимание! Точное количество выпущенных ракет и тип вооружения обнародуют Воздушные Силы.

В Киеве воздушная тревога объявлялась дважды, суммарно она длилась около 5 часов.

В результате массированного, комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву в Печерском районе, поврежден 5-этажный жилой дом. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения,

– говорится в сообщении.

Сейчас зафиксирована одна пострадавшая с ушибленной раной головы. Она была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии.