Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую МВА. Тревога в Киеве продолжалась около пяти часов.
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Какие последствия атаки на Киев
Каким вооружением Россия атаковала Киев:
- крылатые ракеты Х-101/55, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
- аэробаллистические ракеты "Кинжал", запущены с самолетов МиГ-31К;
- баллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23);
- гиперзвуковые ракеты "Циркон";
- крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;
- ударные беспилотники.
Обратите внимание! Точное количество выпущенных ракет и тип вооружения обнародуют Воздушные Силы.
В Киеве воздушная тревога объявлялась дважды, суммарно она длилась около 5 часов.
В результате массированного, комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву в Печерском районе, поврежден 5-этажный жилой дом. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения,
– говорится в сообщении.
Сейчас зафиксирована одна пострадавшая с ушибленной раной головы. Она была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии.