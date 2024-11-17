Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську МВА. Тривога у Києві тривала близько п'яти годин.
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Які наслідки атаки на Київ
Яким озброєнням Росія атакувала Київ:
- крилаті ракети Х-101/55, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
- аеробалістичні ракети "Кинджал", запущені з літаків МіГ-31К;
- балістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23);
- гіперзвукові ракети "Циркон";
- крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- ударні безпілотники.
Зверніть увагу! Точну кількість випущених ракет та тип озброєння оприлюднять Повітряні Сили.
У Києві повітряна тривога оголошувалася двічі, сумарно вона тривала близько 5 годин.
Внаслідок масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському р-ні, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення,
– йдеться у повідомленні.
Наразі зафіксовано одну постраждалу із забійною раною голови. Її було доставлено до лікарні у задовільному стані.