Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеву владу. Зокрема, про те, що Рівне зазнало обстрілу повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

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Вибухи в Рівному

Щонайменше 6 вибухів пролунало у Рівному, їх чули у різних куточках міста. Згодом мер Олександр Третяк зазначив, що рятувальні служби працюють. Водночас даних, чи сталось влучання – не було.

"Рівне зазнало ракетного удару! Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях! Шановні рівняни, тримаємо холодний розум і заряджені павербанки! Як завжди не публікуємо нічого в мережі. Рятувальні служби роблять свою роботу", – написав він.

Вибухи на Прикарпатті

За даними Повітряних сил крилаті ракети атакували і Прикарпаття. Зокрема, були зафіксовані ракети на Івано-Франківськ, Яремче та інші міста області. Зокрема, про звуки вибухів повідомляли кореспонденти "Суспільного".

Увага. Цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95.