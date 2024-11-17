Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

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Зазначають, що тип ударного безплотника наразі не встановлено. Минулось без жертв та постраждалих. При цьому сам БпЛА наразі теж ще не знайшли.

"Тип БпЛА встановлюється. Ніхто не постраждав. Даних щодо руйнувань об'єктів критичної інфраструктури не надходило. Зараз тривають пошуки місця падіння безпілотника", — зазначив Мирослав Білецький.

Зауважте. Росія масовано атакує Україну ракетами з Чорного моря та Ту-95МС, а також дронами-камікадзе. Через це у Києві та регіонах України вранці 17 листопада запроваджено аварійні відключення електрики.