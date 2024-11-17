Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.

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Отмечают, что тип ударного безплотника пока не установлен. Прошло без жертв и пострадавших. При этом сам БпЛА пока тоже еще не нашли.

"Тип БпЛА устанавливается. Никто не пострадал. Данных о разрушениях объектов критической инфраструктуры не поступало. Сейчас продолжаются поиски места падения беспилотника", – отметил Мирослав Билецкий.

Заметьте. Россия массированно атакует Украину ракетами из Черного моря и Ту-95МС, а также дронами-камикадзе. Поэтому в Киеве и регионах Украины утром 17 ноября введены аварийные отключения электричества.