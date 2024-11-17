Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные власти. В частности, о том, что Ровно подверглось обстрелу сообщил мэр Ровно Александр Третьяк.

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Взрывы в Ровно

По меньшей мере 6 взрывов прозвучало в Ровно, их слышали в разных уголках города. Впоследствии мэр Александр Третьяк отметил, что спасательные службы работают. В то же время данных, произошло ли попадание – не было.

"Ровно подверглось ракетному удару! Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях! Уважаемые ровенчане, держим холодный ум и заряженные павербанки! Как всегда не публикуем ничего в сети. Спасательные службы делают свою работу", – написал он.

Взрывы на Прикарпатье

По данным Воздушных сил крылатые ракеты атаковали и Прикарпатье. В частности, были зафиксированы ракеты на Ивано-Франковск, Яремче и другие города области. В частности, о звуках взрывов сообщали корреспонденты "Общественного".

Внимание. Этой ночью после 3:00 россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95.