С вечера 16 ноября оккупанты запустили "Шахеды", а на рассвете – ракеты разных типов. Как летели все воздушные эти – сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Советник".

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Маршрут движения ракет и "Шахедов" 17 ноября

Поздно вечером 16 ноября российская армия запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". На рассвете 17 ноября российская атака еще продолжалась и около 05:40 враг запустил и ракеты с бортов стратегической авиации, а также с ракетоносителей в акватории Черного моря.

В общем, Россия запустила 90 БПЛА и 120 ракет различных типов. В сети опубликовали примерную карту, как двигались все воздушные цели.



Примерная карта атаки 17 ноября / Инфографика из сети

В общем, российская армия запустила:

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101 и "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА.

Силы ПВО в течение многих часов отражали атаку и сбили 144 цели из 210.